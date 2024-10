Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte: conoce las vidas de las modelos españolas más icónicas

Cuando pensamos en las supermodelos de los años 90, nombres como Naomi Campbell, Cindy Crawford o Claudia Schiffer nos vienen a la mente. Sin embargo, España también tiene su propio "dream team" de modelos icónicas: Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte, quienes este 2024 han sido reconocidas con el Premio T de TELVA Moda por su contribución a los años dorados de la moda española.

Para compartir sus experiencias y hablar sobre sus trayectorias, esta noche han sido invitadas a El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos. Antes de su aparición en el espacio de Antena 3, haremos un recorrido por la carrera de estas cuatro figuras del modelaje español.

Judit Mascó

Nacida en Barcelona en 1969, Judit Mascó comenzó su andadura en el modelaje a los 13 años en un anuncio de televisión y luego se formó en la Escuela de Modelos Francina. Su gran salto llegó en 1990, cuando fue portada de la edición especial de baño de Sports Illustrated, lo que le abrió las puertas a desfiles en pasarelas internacionales de ciudades como Nueva York, París y Milán.

Mascó se convirtió en la imagen de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y trabajó con marcas como Armani, Dolce and Gabbana, Valentino, Carolina Herrera y Loewe. Aunque se retiró oficialmente de las pasarelas en 1995, ha continuado participando en eventos especiales y ha explorado otros campos, como la televisión. En su vida personal, está casada con el abogado Eduardo Vicente desde 1993 y tienen cuatro hijas: Romita Mascó, Clara Mascó, Paula Mascó y Maria Mascó.

Laura Ponte

Nacida en Vigo en 1972, saltó a la fama tras ganar el premio Look of the Year de la agencia Elite. Esto le permitió trabajar con grandes diseñadores como Valentino y Ralph Lauren, y en 1996, Harper s Bazaar la nombró la tercera modelo mejor pagada del mundo.

Ponte contrajo matrimonio en 2004 con Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey Juan Carlos I, con quien tuvo dos hijos: Laura Gómez-Acebo, Luis Felipe Gómez-Acebo. Tras retirarse de las pasarelas, ha seguido vinculada a la moda y ha colaborado en campañas publicitarias para marcas españolas.

Inés Sastre

Nacida en Valladolid en 1973, comenzó su carrera como modelo y actriz a temprana edad. A los 12 años, ganó un concurso para una campaña publicitaria de McDonald s y a los 14 debutó en el mundo del cine con El Dorado, de Carlos Saura. En 1989, fue galardonada con el premio de la agencia Elite, aunque decidió completar sus estudios en lugar de aceptar un contrato internacional; cursó filología francesa en la universidad La Sorbona de París.

A lo largo de su carrera, ha combinado el modelaje con la actuación y es embajadora de UNICEF, promoviendo causas filantrópicas. En 2006 se casó con el empresario Álex Corrías, padre de su hijo Diego.

Nieves Álvarez

Nació en Madrid en 1974 y se hizo un nombre en la industria tras quedar finalista en el concurso Elite Look of the Year en 1992. Ha desfilado para marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Christian Dior y Armani, y en 2001 publicó el libro Yo vencí la anorexia, visibilizando los trastornos alimentarios en el mundo de la moda.

Más allá del modelaje, ha trabajado como presentadora de televisión y lanzó su propia línea de productos de cuidado de la piel. Nieves estuvo casada con el fotógrafo italiano Marco Severini, con quien tiene tres hijos: Bianca Severini Álvarez, Adriano Severini Álvarez, Brando Severini Álvarez.