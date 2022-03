Tips para llevar los pintalabios oscuros según tu tono de piel

Más información Tonos de pintalabios imprescindibles para este 2022

Los pintalabios de tonos oscuros, o dark, son tendencia. Y con oscuros no nos referimos a tonos carmín, granates o terrosos, sino a colores vino o cereza muy intensos que, incluso, pueden llegar a parecer negros. Por esta razón, también se conocen como pintalabios ‘vamp’ (de vampiresa).

Se trata de un tipo de labial que, sin duda, no pasa desapercibido y que se convierte en el protagonista de cualquier maquillaje. Por este motivo, este tipo de tonos no se pueden utilizar a la ligera, ya que, de ser así, ensuciaríamos nuestro maquillaje o lo cargaríamos demasiado.

Nuestras celebrities no han tardado en darse cuenta de que los pintalabios oscuros pueden ser todo un acierto para sus looks, siempre que se adecúen a la ocasión y que estén acorde con el resto de maquillaje. A continuación, te explicamos varios trucos para que aciertes, seguro, con tu tono de pintalabios dark. También te contamos cómo debes llevarlo para elevar las facciones de tu rostro.

Cómo usar un labial oscuro según tu tipo de piel

Piel pálida

Si tienes la piel blanquita, utilizar un pintalabios oscuro puede ser la opción más acertada para embellecer tus rasgos. En este caso, utiliza tonos rojos, como el color vino o cereza intensos. El color rojo es especialmente adecuado para pieles pálidas porque contrasta con el de los dientes y les aporta un efecto extra de emblanquecimiento.

Aitana, para esta foto, ha elegido un tono vino que combina a la perfección con los colores de las prendas de su look.

Pieles morenas

Los rostros morenos son muy agradecidos con los labiales dark con tonalidades vino tinto, mora negra o ciruela. Este tipo de colores son perfectos para conseguir un bonito contraste entre tu piel y tus labios. A Rihanna le sientan de maravilla.

Para la tez morena, también son muy adecuados los pintalabios con una base marrón, puesto que combinan a la perfección con el tono de piel tostado.

Pieles de tono medio

Para las pieles intermedias, son especialmente adecuados los labiales de tonos bermellón y borgoña, ya que, aportan energía y vida al rostro. En definitiva, para las pieles medias, lo mejor es usar tonos oscuros medios, como el cereza o el vino, y evitar los labios con base marrón. En esta foto, Cristina Pedroche ha apostado por jugar con un color uva morada.

Tips para usar un labial dark correctamente

Como los tonos de los pintalabios oscuros tienen una pigmentación muy concentrada, antes de aplicarlo, debemos tener en cuenta algunas indicaciones. Y, en todo caso, no se pueden aplicar como si fueran pintalabios de colores comunes.

Perfecto para la noche

En general, debido a la intensidad de sus colores, estos pintalabios son perfectos para salir por la noche. En el caso de que quieras utilizar colores oscuros durante el día, lo más adecuado es aplicar el labial con el dedo, dando pequeños toquecitos, para que el color quede más difuminado.

Utiliza un pincel

Como los colores son tan pigmentados, si aplicas el pintalabios directamente con la barra se notarán mucho las irregularidades. Para distribuir el labial de manera uniforme, lo mejor es hacerlo con un pincel.

Acaba con el perfilador

Para que los labios queden perfectamente definidos y evitar el efecto de bordes irregulares, para terminar, delinea los labios con un perfilador de un tono parecido al del pintalabios.

No olvides el colorete

Los tonos oscuros centran la atención de tu look de maquillaje en los labios, de este modo, puede que, debido al contraste, dejen el resto del rostro más pálido. Para evitar este efecto, lo más recomendable es utilizar un colorete de un tono similar al del labial.

Incluso, puedes usar la misma barra de labios como colorete, aplicándola con el dedo a toquecitos. Asimismo, no sobrecargues el resto de maquillaje, es decir, si utilizas un labial dark, no utilices un look de ojos con sombras intensas o brillantes.

Hidrata los labios

Por último, debes tener en cuenta que si tus labios están secos, los labiales oscuros van a evidenciar las grietas y la piel muerta. Por esta razón, antes de aplicar un pintalabios oscuro, asegúrate de tener los labios hidratados y exfoliados.

