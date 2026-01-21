Ricky Martin, Jennifer Lopez y otras celebrities que se han operado con un gran resultado

El lifting ha vuelto con fuerza, pero no como lo conocíamos de antaño. Lo hemos visto en 2025 con multitud de famosos: ha llegado con una versión mucho más natural, con nuevas técnicas y, sobre todo, con un cambio de mentalidad fundamental: ya no se entiende como una intervención aislada, sino como una herramienta más dentro de la estética global del rostro.

Cirugía y medicina estética trabajan ahora en sinergia. Antes o te hacías estética o te hacías cirugía, pero ahora trabajan juntas. Por eso los resultados realmente espectaculares son la suma de varios factores: cirugía, calidad de piel, tratamiento de manchas, arrugas, rellenos y, sobre todo, planificación. Aquí llega el top 5 de celebrities mejor operadas.

Puesto número 5 para Ricky Martin: la fuerza de la mirada

Lo que destacaría: no ha tocado el tercio superior. En hombres, esta decisión es crucial. El contraejemplo lo encontramos en Bradley Cooper, cuya blefaroplastia eliminó un rasgo característico y parte de la fuerza de su mirada. Brad Pitt, en cambio, tampoco se ha tocado el tercio superior y mantiene su esencia a pesar de los años.

Ricky Martin en la gala LACMA Art+Film | Gtres

¿Por qué importa tanto? Porque al tocar los párpados en hombres, los ojos pueden verse más hundidos, pequeños y feminizados. En cambio, una mirada ligeramente encapotada mantiene la masculinidad intacta.

Puesto número 4 para Anne Hathaway: la nueva tendencia de los 40

Anne encarna una tendencia creciente: mujeres de 40 que optan por liftings endoscópicos o de cejas combinados con medicina estética. No esperan a que todo caiga. Intervienen cuando aún están bien, para mantenerse así durante más años.

La actriz Anne Hathaway en un acto en octubre de 2025, a los 43 años. | Gtres

Este enfoque refleja un cambio de mentalidad: el lifting como mantenimiento, no como reparación. El lifting parcial de Anne Hathaway, con redefinición de pómulos y mandíbula, fue camuflado con una coleta tirante, pero esa distracción no nos engaña. Aquí hay cirugía. Emma Stone es otro ejemplo de lifting de cejas perfectamente ejecutado, coincidiendo con un cambio de look: ¿casualidad o causalidad?

Puesto número 3 para Jennifer Lopez: coherencia total

Lifting facial completo, resultado excepcional. Ese óvalo facial tan definido a los 55 años solo se consigue con cirugía. La clave aquí es la coherencia: J.Lo cuida su físico con una disciplina impecable, y el resultado quirúrgico encaja perfectamente con su cuerpo aún joven y tonificado. Y eso importa porque vemos muchos casos donde el rostro está muy estirado, pero el cuerpo se ve muy envejecido, o mujeres con un cuerpo muy en forma pero rostros poco cuidados. Esos desajustes delatan la cirugía. Con J.Lo no hay contradicción: todo funciona como un conjunto armónico.

Jennifer Lopez, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Eva Longoria y Demi Moore también representan esa coherencia entre físico y rostro: sus cuerpos y sus caras cuentan la misma historia.

Puesto número 2 para Kris Jenner: expectativas realistas a los 70

Es su segundo lifting (ya se había operado hace 10 años) y lo ha realizado el Dr. Andrew Jacono, en Nueva York. Se ha hablado de filtros, sí, pero el lifting está bien hecho. A esta edad, las expectativas deben ser realistas: un lifting a los 70 no te devuelve la piel de los 40. Por más tratamientos, el tiempo deja huella.

Kriss Jenner (derecha) y Kim Kardashian (izquierda) en octubre de 2025 | Gtres

Lo que más ha gustado es su transparencia total sobre el proceso. Kris Jenner fue la primera en hablar abiertamente de un lifting facial, y eso marcó un antes y un después: a partir de ese momento, las consultas por lifting se dispararon. Mujeres que ya han superado los 65 años como Jane Fonda y Philippine Leroy-Beaulieu son otros ejemplos de resultados armoniosos en esta etapa.

Puesto número 1 para Lindsay Lohan: ganadora indiscutible

Técnicamente, insuperable. El suyo no es el resultado de una sola intervención, sino de una planificación a varios años vista. Timing impecable, equilibrio facial total, compensación de volúmenes, trabajo en piel extraordinario.

Lindsay Lohan en julio de 2025 | Freepik

Partía de una base muy buena (a pesar de los excesos que distorsionaron su aspecto durante algunos años), y ha puesto todos los medios a su alcance: cirugía, láseres, rellenos, toxina, skincare. Es esa suma lo que genera el resultado, no un solo elemento. El caso de Lindsay Lohan es, sin exagerar, una lección de estrategia estética.

Spoiler de realidad estética.

¿Podemos operarnos y obtener los mismos resultados que las celebrities?

Antes de cerrar, vale la pena hacer una pausa para mirar el contexto con ojos más realistas. Todas estas personas (Lindsay Lohan, Jennifer Lopez, Kris Jenner, etc.) viven de su imagen. Literalmente.

Tienen acceso a los mejores cirujanos, dermatólogos, entrenadores, nutricionistas, tratamientos continuos y un equipo de profesionales que trabajan para mantener su apariencia. Su rostro y su cuerpo son una inversión: lo que proyectan genera contratos millonarios, portadas, visibilidad.

Entonces, cuando alguien piensa: "quiero ese resultado ya" es importante recordar que estos rostros no se sostienen con una crema ni con una cita esporádica al médico estético. Hay dinero, tiempo, planificación y un estilo de vida entero detrás. ¿Significa esto que solo los famosos pueden verse bien? Para nada. Pero sí es clave ajustar expectativas. La medicina estética puede hacer mucho, pero no puede replicar el contexto de quienes se dedican por completo a eso.

Y un apunte final: también hay mucho de gusto personal en juego. El lifting de Lauren Sánchez, por ejemplo, ha sido muy criticado en redes. Pero… ¿alguien se ha preguntado si a ella le gusta? Porque probablemente sí. En estética, como en la vida, el verdadero éxito es que el resultado te guste a ti. No a los demás.