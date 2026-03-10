Cada vez más hombres se hacen retoques: qué es lo más demandado y por qué

Los retoques estéticos ya no son una cosa únicamente de chicas, sino que se ha convertido también en un recurso al que muchos hombres acuden. Y es que querer cambiar algún detalle del rostro con ácido hialurónico es cada vez más común.

Según la doctora González, especialista en dermatología médico-quirúrgica y medicina estética de IMR, cada vez hay más pacientes masculinos en la consulta, dejando en evidencia que estos procedimientos han dejado de ser vistos como una actividad únicamente de la mujer.

La doctora razona que este aumento de hombres en las clínicas es un claro reflejo sobre la ganancia de conciencia sobre el autocuidado. Eso sí, ha detectado que los retoques del público masculino suelen ser más discretos, sin cambios evidentes y con un fácil recuperación.

Hombre realizándose retoques estéticos | Freepik

Una transformación social

Este aumento de público masculino evidencia una transformación social en la cual el cuidado estético se ha normalizado y se concibe como un aspecto más del bienestar.

Además, la experta en medicina estética relata que, en la mayoría de los casos, los pacientes no buscan maximizar la masculinidad, sino que quieren encontrar un equilibrio en sus rasgos de forma armónica con su constitución facial.

Hombre realizándose retoques estéticos | Freepik

La doctora también aclara que no existen rellenos específicos para mujeres y rellenos específicos para hombres, sino que, utilizando el mismo producto, lo que varía es la zona donde se pincha, la anatomía del rostro y el objetivo estético del paciente.

Un perfil concreto

A pesar de que González destaca que cada vez son más los hombres que se someten a algún retoque estético, sigue habiendo un perfil más habitual, que se centra entre los 30 y los 55 años.

Aunque este baremos parezca muy grande, la experta apunta que hay dos grandes grupos diferenciales. El primero se sitúa entre los 30 y los 40 años, y las consultas de estas edades se centran, sobre todo, en las ojeras y el aspecto de rostro cansado.

Hombre revisando sus rasgos faciales | Freepik

A partir de los 40 años la cosa cambia, y es que a los hombres lo que más les preocupa es la pérdida de la definición de los rasgos masculinos, como la mandíbula o el mentón. Así pues, en este segundo grupo de edad les interesa un rostro más marcado.

Lo más demandado

De lo que hay más demanda en las clínicas es de ácido hialurónico, puesto que permite corregir diferentes zonas del rostro: tanto la ojera como las arrugas o la estructura de la cara. Todo esto optimizando la calidad de la piel y sin modificar en exceso los rasgos.

La doctora González confiesa que cada vez acuden más pacientes a modo preventivo, algo que hace varios años no ocurría. Y es que apunta que la mayoría de los hombres buscan correcciones muy pequeñas y progresivas que les permitan mantener los rasgos característicos que tiene como la mandíbula marcada o el mentón.

Hombre realizándose retoques estéticos | Freepik

Para ello, la experta deja claro que lo importante es priorizar la estructura sobre el volumen, respetando las proporciones faciales para mantener la naturalidad y que no se note que hay algún tipo de retoque estético.