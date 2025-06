¿Jennifer López se ha hecho un lifting? La cantante reaparece con un rostro sorprendentemente joven

Jennifer López reapareció en los American Music Awards con algo más que su habitual despliegue escénico. De hecho, la cantante se cambió de estilismo hasta en 8 ocasiones durante la gala. Pero no fue ese derroche de vestuario lo que dio que hablar. Lo verdaderamente llamativo fue su rostro, más definido, más firme y, en mi opinión, mejor que hace 20 años.

A sus 55 años, lo que vimos en Jennifer López no parece fruto de rutinas de ejercicio ni del famoso aceite de oliva, que ella misma suele mencionar. Tampoco encaja con la teoría de una simple pérdida de peso. Porque a esta edad, adelgazar no rejuvenece: acentúa la flacidez. La piel pierde soporte, y el tejido no se recoloca solo.

Aquí no hablamos de hábitos saludables, que seguramente los tiene. Hablamos de cirugía.

Jennifer López en los AMA 2025 | Gtres

¿Por qué creemos que Jennifer López se ha hecho un lifting?

Desde la medicina estética, hay evidencias claras, y ninguna tiene que ver con la genética:

Su cuello es terso , sin bandas musculares ni flacidez.

, sin bandas musculares ni flacidez. Presenta una mandíbula firme y bien definida, sin los signos habituales de laxitud facial.

y bien definida, sin los signos habituales de laxitud facial. La mirada es abierta y armónica, con párpado superior despejado, cejas elevadas y pómulos reposicionados sin exceso.

y pómulos reposicionados sin exceso. El rostro ha sido elevado, no rellenado. Y esa es la clave de que su resultado sea tan natural.

¿Cuándo se ha hecho un lifting Jennifer López?

Hace meses ya se intuían cambios. Algunas imágenes mostraban cierta tensión, menos naturalidad facial. Pero lo que vimos en ella en su última aparición es distinto: un resultado con una evolución de varios meses, que permite ver el efecto final del procedimiento. El rostro se mueve con naturalidad, no hay signos postoperatorios visibles y las cicatrices pasan desapercibidas.

De hecho, en alguna publicación de hace algunas semanas en sus redes ya llamaba la atención su rostro tan rejuvenecido.

Y es difícil no pensar que este momento fue calculado. La actriz y cantante JLo sabía que estaría en el centro de todas las miradas en los American Music Awards, y su imagen (rostro, piel y forma física) respondían a una planificación cuidada al milímetro.

¿Quién es el cirujano de Jennifer López?

No hay información oficial sobre el posible autor del lifting, pero en mi opinión profesional, el resultado recuerda el sello del cirujano plástico Steven Levine, conocido (entre otros casos), por su trabajo con Kris Jenner.

Pómulos elevados sin exceso, cuello limpio, contorno mandibular definido y expresividad conservada: un resultado así encajaría con su estilo.

¿Cuánto dura un lifting?

Un lifting bien ejecutado puede ofrecer resultados estables durante 8 a 12 años, dependiendo de la técnica empleada, la calidad de la piel del paciente y el mantenimiento posterior. No detiene el envejecimiento, pero resetea el punto de partida, retrasando de forma significativa los signos visibles del paso del tiempo.

Así han cambiado los liftings

Lo que hace una década se traducía en rostros estirados y sin expresión, hoy se entiende como parte de un enfoque más integral. La cirugía ya no pretende hacerlo todo sola: se apoya en tecnologías que refuerzan el colágeno, tratamientos que mejoran la calidad de la piel y una idea clara de armonía facial.

En el caso de Jennifer López, que vive de su imagen, se nota que la gestiona con precisión. Lo que vimos no es resultado de una crema milagrosa ni de genética excepcional. Es cirugía, aunque no esté confirmado. Y es uno de los mejores que hemos visto en lo que va de año.