Define tus rizos: así es la rutina de la influencer Cristina Verdú

Cristina Verdú, joven creadora de contenido, que acumula más de 440 mil seguidores en Instagram (@cristinaverdu), se ha hecho conocida por compartir vídeos que combinan destinos de ensueño, experiencias viajeras únicas y tips útiles para quienes disfrutan tanto de explorar el mundo como de cuidarse a sí mismos.

Pero no solo sus viajes captan la atención de su audiencia. Cristina ha sabido conectar con miles de personas que la siguen también por sus consejos de cuidado personal, especialmente aquellos dedicados al cabello rizado, una característica que define su personalidad. Sus rizos, siempre definidos y con gran volumen, generan preguntas constantes en sus comentarios: "Haz un tutorial de cómo cuidas tu cabello", "La rutina de tus preciosos rizos", "¿Cómo haces para cuidar tu cabello?".

En respuesta a esta curiosidad colectiva, Cristina decidió compartir su rutina completa para definir los rizos, paso a paso. En él, muestra su método sencillo pero efectivo, que combina hidratación, técnica y paciencia, todo desde una perspectiva consciente y respetuosa con el medioambiente.

Rutina para definir los rizos paso a paso, por Cristina Verdú

1. Empieza con el cabello húmedo y desenredado. Después de salir de la ducha, asegúrate de que tu cabello esté mojado. Este es el momento ideal para desenredarlo, ya que estará más manejable y flexible. Usa un peine de púas anchas y comienza desde las puntas hacia la raíz para evitar roturas y tirar del cabello.

2. Acondicionador sin enjuague (opcional, pero recomendable). Este paso es opcional, pero muy recomendable si tu cabello tiende a estar seco. Puedes aplicar un acondicionador sin aclarado o leave-in conditioner. Este producto ayuda a mantener la hidratación, suaviza la textura y deja tu melena más manejable durante el peinado.

3. Utiliza un gel de fijación media-alta para definir. Aquí está la clave de la definición, un buen gel de fijación media-alta, ideal para mantener los rizos agrupados y definidos sin apelmazarlos. Asegúrate de elegir un gel adecuado para tu tipo de cabello.

4. Divide y trabaja por secciones. Para que el producto se distribuya bien y los rizos queden uniformes, divide tu melena en dos secciones principales, la parte superior y la inferior. Luego, dentro de cada una, trabaja por mechones más grandes.

5. Antes de aplicar el gel, humedece cada sección con un pulverizador de agua. Peina cada mechón desde la raíz hacia las puntas. A continuación, aplica el producto y distribúyelo uniformemente. Después, vuelve a peinarlo con el peine de arriba hacia abajo para dar volumen a los rizos.

6. Realiza el gesto de "scrunch" para activar el rizo. Una vez que hayas aplicado y distribuido el gel, realiza el clásico movimiento de "scrunch": estruja el cabello con tus manos, desde las puntas hacia la raíz. Este paso es clave para darle forma al rizo y activar su textura natural. Hazlo con suavidad pero firmeza, asegurándote de repetirlo en todo el cabello.

7. Seca con difusor para potenciar volumen y definición. Para secar tu cabello, lo ideal es utilizar un difusor, ya que protege la forma del rizo y reduce el frizz. Coloca el difusor en las puntas del cabello y llévalo hacia la raíz, manteniéndolo en esa posición unos 30 segundos por sección. Repite el proceso en toda la cabeza. Este método permite que tus rizos se encojan de manera natural y ganen volumen sin perder definición.

8. Aplica unas gotas de aceite como toque final (opcional). Cuando tu cabello esté completamente seco, aplica unas gotas de aceite en las puntas para sellar la hidratación y dar brillo. Con el aceite que quede en tus manos, separa suavemente los rizos más grandes en secciones más pequeñas. Esto te ayudará a lograr un acabado con más cuerpo, movimiento y un look más natural.

Una rutina con conciencia

"No hay productos milagro que funcionen igual para todos, pero lo que siempre os pido es que sean cruelty free y veganos. No hay necesidad de explotar a los animales para estar guapos", Cristina deja claro que más allá del resultado estético, su enfoque se basa en un cuidado consciente y ético. Siempre busca productos respetuosos con los animales y el medioambiente, y anima a su comunidad a hacer lo mismo.

"Sé que tardas un ratito haciendo esto, pero al final la definición te dura varios días entonces me vale la pena", con esta frase, reconoce que la rutina requiere dedicación, pero también resalta que el esfuerzo vale la pena cuando se consiguen rizos definidos que duran varios días sin necesidad de retoques constantes.

Por último, comenta, "cada cabello es diferente y todos son preciosos, pero puede que lo que me funcione a mí no te funcione a ti", en el que recuerda a su audiencia que cada tipo de cabello tiene su belleza única y que no existe una fórmula mágica universal. Lo importante es conocerse y encontrar lo que funciona mejor para ti.