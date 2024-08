Quemaduras del sol: Cuánta crema hay usar en función de cada tipo de piel

A la hora de exponernos al sol debemos tener en cuenta varios factores, de tal forma que podamos protegernos de forma adecuada para evitar quemaduras solares, hiperpigmentaciones o fotoenvejecimiento precoz y, sobre todo, prevenir el cáncer de piel. Podríamos agrupar en tres grupos los principales aspectos a tener en cuenta.

Factores propios del individuo que condicionan su piel

Fototipo o tipo de piel y antecedentes personales o familiares de cáncer de piel:

Los fototipos de piel claros: I, II y III tienen mayor riesgo de padecer quemaduras solares, signos del fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Si quieres saber más al respecto puedes leer el artículo sobre por qué unas pieles se broncean y otras se queman. Generalmente estos fototipos claros son los que desarrollan a lo largo de su vida numerosas pecas, efélides o lentigos, que a su vez traducen que su piel se ha expuesto más de lo debido a la exposición solar y muestra signos de fotoenvejecimiento. Con los años los mecanismo de reparación del ADN ante la radiación solar pueden ir deteriorándose aumentando el riesgo de cáncer de piel.

Así mismo las personas con síndrome de nevus displásicos-numerosos nevus atípicos- o antecedentes familiares o personales de cáncer de piel deben tener especial precaución a la hora de protegerse del sol.

Crema solar y sombrero como medida física de protección contra las quemaduras del sol | Pexels

Factores ambientales que afectan a tu piel

Zonas de mayor radiación solar, geografía como Australia, países del trópico, zonas costeras como la playa, o de alta montaña. Así mismo también influye la estación del año y la hora de la exposición solar, siendo mayores los índices de radiación solar entre las 12-16 horas en verano.

Factor de protección 50

Las iniciales SPF traducen el factor de protección que confiere la crema solar contra la radiación ultravioleta B, aquella responsable de las quemaduras solares. Un SPF 50 quiere decir que te confiere una protección solar de 50 veces más que si no aplicases ninguna protección, por ejemplo: si por tu tipo de piel y condiciones ambientales apareciese rojez o eritema solar a los 2-5 minutos de exponerte al sol, con la SPF 50 probablemente podrías estar más de 100-250 minutos sin aparecer este eritema (signo precoz de quemadura solar). Por este motivo tiene más sentido elegir SPF 50 que 30.

Una mujer con la piel del cuerpo quemada por el sol | iStock

Ahora, debes tener en cuenta que estos estudios se han realizado en un laboratorio cumpliendo los estándares ideales de cantidad, cobertura, condiciones ambientales, etc. y que en la vida real los resultados pueden verse afectados por el agua, humedad, viento, deporte, roce, calidad y cantidad de la crema solar, etc. Así mismo debes saber que la SPF sólo hace referencia a la protección contra la Radiación Ultravioleta (RUV) tipo B, por ese motivo debes elegir fotoprotectores de amplio espectro que incluyan protección frente a los RUV A, aquella más implicada en el foto envejecimiento y que pasa "desapercibida" porque no produce el típico eritema y quemadura solar. Por lo tanto, asegúrate de aplicar fotoprotector con SPF + (RUV A y B) y cobertura de luz visible.

¿Cuánta crema solar tengo que ponerme?

Teniendo en cuenta estos factores, la recomendación general es aplicar una cantidad correcta de fotoprotección cada 2 horas, sin embargo si cumples algunos de los factores personales o ambientales mencionados como mayor riesgo de quemadura solar, debes ser más estricto, aplicarla más seguido después de cada baño o deporte y emplear también medidas físicas de protección solar (ropa, sombrero, sombrilla).