Protege tu piel este verano: Cremas solares con descuento este Amazon Prime Day 2024

Aunque el protector solar se debe aplicar durante todo el año, lo cierto es que en verano este paso de la rutina de belleza se vuelve aún más importante, puesto que la superficie de nuestro cuerpo expuesta a los rayos solares es mayor.

Afortunadamente, este Amazon Prime Day 2024 nos trae grandes descuentos en cremas solares de marcas reconocidas, para que puedas aplicar la cantidad necesaria de loción a tu piel sin gastar una fortuna.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water Pediatrics

Uno de los productos más destacados en esta edición del Prime Day es el ISDIN Fotoprotector Fusion Water Pediatrics SPF 50. Especialmente formulado para las pieles más sensibles de los niños, este protector solar ofrece una protección alta contra los rayos UVA y UVB, además de ser resistente al agua. Su fórmula ultraligera y de rápida absorción lo hace ideal para aplicar antes de que los pequeños salten a la piscina o jueguen en la arena. Con un descuento del 33%, su precio actual es de 17,99 euros.

Hawaiian Tropic Silk Hydration

Si buscas una opción que además de proteger tu piel la mantenga hidratada, el Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 50 es ideal. Esta crema solar ofrece una protección eficaz contra los rayos UV, a la vez que hidrata la piel gracias a su fórmula con proteínas de seda natural, antioxidantes y glicerina. Es perfecta para quienes disfrutan de una sensación de suavidad en la piel mientras se protegen del sol. Además, tiene un increíble aroma. Aprovecha su descuento del 30% en su pack de 3 y cómpralo por solo 24,39 euros.

Ecran Sunnique Broncea

Para aquellos que buscan un potente bronceado mientras se protegen del sol, la crema solar Ecran Sunnique Broncea + SPF 30 es la opción perfecta. Esta fórmula ofrece protección UVA/UVB y al mismo tiempo estimula el proceso natural de bronceado de la piel. Es resistente al agua y no contiene autobronceador, por lo que tu bronceado será natural y seguro. Durante el Prime Day, está disponible con un 36% de descuento, a un precio de 10,09 euros.

Garnier Delial Sensitive Advanced

Luego tenemos la crema solar Garnier Delial Sensitive Advanced SPF 50+, que es ideal para las pieles más sensibles e intolerantes al sol. Se trata de una opción perfecta si buscas una protección muy alta y una fórmula hipoalergénica, sin perfume ni colorantes. Es resistente al agua y proporciona su efecto duradero, permite largas exposiciones al sol. Este Prime Day, aprovecha su descuento del 50% y consíguela por 7,15 euros.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color Light

Por último, aunque no menos importante, el producto favorito para las amantes del maquillaje. El ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color Light SPF 50 no solo ofrece una alta protección contra los rayos solares, sino que también unifica el tono de la piel, proporcionando un acabado natural y luminoso, sin necesidad de aplicar base. Su fórmula de base acuosa garantiza una textura ligera y no grasa, perfecta para el uso diario. Aprovecha el Amazon Prime Day y consigue este must-have de belleza con un 23% de descuento, pagando 20,79 euros.