Protectores solares que puedes llevar en el avión

Viajar en avión implica seguir ciertas restricciones y normas en cuanto a los productos que se pueden llevar a bordo. Cuando se trata de productos líquidos o en crema, como los protectores solares, es importante tener en cuenta las regulaciones para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

Afortunadamente, existen varias marcas que ofrecen protectores solares adecuadas para llevar en el equipaje de mano y pasar el control de seguridad del aeropuerto sin problema.

Si este verano vas de viaje en avión, en este artículo te traemos varias opciones de fotoprotectores que cumplen con las regulaciones para llevar en el avión, permitiéndote proteger tu piel durante tus viajes.

Protector solar en stick

Algunas marcas han desarrollado protectores solares en formato sólido, similar a un pintalabios, pero más grande. Estos productos proporcionan una aplicación fácil y no se consideran líquidos, lo que los hace aptos para llevar en el avión.

Este de la marca británica de cosmética Hello Sunday, continene 30 gramos de producto en un pequeño stick perfecto para llevar, no solo dentro de la maleta, sino también en el bolso. De este modo podrás reaplicar la protección solar en tu rostro y cuerpo allí donde vayas y en cualquier momento.

El The Take - Out One Invisible Sun Stick, tiene un Factor de Protección Solar (FPS) 30 que protege de los rayos UVA y UVB, de los rayos infrarrojos y de la luz azul. Además, contiene ácido hialurónico y un cóctel de aceites vegetales ultranutritivos, que permiten que la piel se mantenga hidratada y con una apariencia "glowy". Lo mejor de todo es que no deja un acabado graso.

Su precio original es de 22 euros, pero lo puedes conseguir en Primor por 14,99.

Protector solar en spray

Existen protectores solares en formato de aerosol de viaje, lo cual es ideal para llevar en el avión. Estos sprays suelen cumplir con las restricciones de tamaño para líquidos en cabina (generalmente, no más de 100 mililitros). Eso sí, asegúrate de que el aerosol esté debidamente sellado y cumpla con las regulaciones de seguridad.

En Druni encontrarás esta bruma protectora SPF30 de la marca Ecran con un tamaño de 75 mililitros, los suficientes para durarte todo el viaje y que no te lo tiren a la basura en el control del aeropuerto. Además, incluye unos activos que activan las defensas naturales de la piel. Lo puedes comprar por 6,99 euros.

Protectores solares de un solo uso

También puedes considerar los protectores solares en bolsitas de un solo uso, especialmente diseñados para viajes. Estos paquetitos contienen una cantidad adecuada de protector solar y son muy prácticas para llevar en el avión. Por lo general, vienen en paquetes individuales, lo que las hace convenientes y fáciles de transportar. Además, al ser bolsitas desechables, no tienen las restricciones de tamaño de los líquidos en cabina. Estas bolsitas, además, son ideales para aquellos que sufren porque el envase que llevan en su maleta se abra y lo manche todo.

En Amazon puedes adquirir este pack de 20 mini bolsitas con FPS 40. Tiene un efecto mate y no es nada pringoso. Consíguelo por 15,77 euros.