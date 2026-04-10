¿Protector solar físico o químico? Descubre cuáles son las diferencias y cuál es mejor para tu piel

Durante años, el cuidado de la piel ha estado rodeado de mitos, rutinas con mil pasos y promesas milagrosas. Sin embargo, hay una verdad que ha logrado abrirse paso entre expertos: el uso diario de protector solar es el gesto más importante para mantener una piel sana y bonita.

Protegerse del sol es clave para prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y otros daños cutáneos que con el tiempo pueden volverse irreversibles. Aun así, asumir la importancia del SPF ha sido solo el primer paso. Y es que no todos los protectores solares funcionan igual, y elegir el adecuado puede marcar la diferencia.

Con este producto, existe una distinción que muchas personas aún desconocen: la diferencia entre protectores solares físicos y químicos. Los expertos insisten en que la clave está en entender qué necesita cada piel: "no significa que uno sea mejor que el otro, más bien tiene que ver con las necesidades de cada tipo de piel", apunta Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Crema de sol | Freepik

Los dos tipos de protectores

El primer tipo de protector del que hablaremos es el físico o mineral. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, explica que "suelen incluir óxido de zinc o dióxido de titanio y son los que más se recomiendan en pieles sensibles o reactivas".

La experta detalla que "se quedan en superficie y no interactúan tanto con las demás capas de la piel". Además, estos "funcionan subiendo la temperatura de la piel y reflejando los rayos del sol", añade.

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"Los filtros químicos, por su parte, destacan por ofrecer texturas más ligeras, invisibles y cosméticamente más cómodas", introduce la cosmetóloga y creadora de Byoode. "Funcionan por reacción química en la piel para contrarrestar los efectos de la radiación en la piel", resume.

Qué los diferencia

Raquel González resume las diferencias entre ambos productos de una manera muy sencilla: "Los protectores solares físicos protegen de manera inmediata", ya que "por un lado hacen una película reflectora del sol y por otro lado suben la temperatura de la piel para contrarrestar la radiación".

En cambio, los protectores solares químicos "tardan en reaccionar sobre la piel un poco, unos 10-20 minutos, y solo funcionan por reacción".

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Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, complementa la información diciendo que "los minerales funcionan muy bien en pieles delicadas, con rosácea o tendencia a irritarse", y que "los químicos, en cambio, suelen ganar cuando se busca ligereza, mejor acabado o cero residuo blanquecino".

Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, recuerda que "los minerales suelen recomendarse para personas con piel sensible o propensa a alergias y también para pieles con rosácea o dermatitis porque la interacción con el tejido es menor".

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Creencias falsas

Dentro del mundo de los cosméticos siempre ha habido una gran cantidad de mitos que, con el paso de los años, se ha ido deconstruyendo. Esto también ha pasado con los protectores solares, que, por ahora, acumulan una pequeña cantidad de creencias falsas que estamos a punto de desmentir.

La primera idea concebida que vamos a desmentir es que si un protector solar deja la cara blanca es que protege más. Mireia Fernández cuenta que "la eficacia de un protector solar no depende de que se vea, sino de la formulación, del tipo de filtros, de que cubra UVA y UVB y de que se aplique en cantidad suficiente", nada que ver con cómo se vea en la piel.

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La segunda y última creencia nos la explica Irene Serrano: "Hay un falso mito que dice que los filtros químicos son siempre peores. Y no necesariamente". La experta añade que "muchas fórmulas modernas combinan filtros químicos y minerales para conseguir protección alta, mejor estabilidad y texturas mucho más agradables".

Con todos estos nuevos conocimientos de la mano de expertas dermocosméticas, ya sabes qué tipos de protectores solares existen y cuáles son sus principales diferencias, así podrás adaptar tu rutina beauty a tus necesidades.