Melatonina para el pelo: qué dice la ciencia sobre su efecto en la caída capilar

En el universo de la belleza, donde la moda y la salud convergen cada vez más, el cabello ocupa un lugar central en la identidad femenina. En los últimos años, la investigación científica ha puesto el foco en un activo inesperado: la melatonina.

Conocida tradicionalmente por regular el sueño, esta hormona podría desempeñar un papel relevante en la salud capilar, especialmente en la prevención y el tratamiento de ciertos tipos de caídas del cabello.

La doctora Alba Gómez, especialista en medicina capilar, explica que la melatonina está siendo estudiada como un posible apoyo en los ciclos de crecimiento del folículo piloso, abriendo una vía complementaria dentro de los tratamientos dermatológicos actuales.

Mujer cuidándose el cabello | Magnific

Caída del cabello: cuando el cuerpo envía señales

Uno de los escenarios donde más interés despierta este activo es el efluvio telógeno, una caída capilar aguda y generalmente reversible. Este tipo de pérdida suele aparecer tras situaciones de estrés, postparto, intervenciones quirúrgicas o cambios estacionales, afectando de forma notable a la densidad capilar.

Según la especialista, "estos procesos podrían ser los que más se beneficien de la acción de la melatonina, aunque la evidencia aún es incipiente y se requieren más estudios clínicos".

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Vía oral, tópica y nuevas fórmulas de aplicación

La melatonina puede administrarse de distintas formas, lo que amplía su interés en el ámbito capilar. La vía oral, tradicionalmente asociada a la regulación del sueño, también podría influir indirectamente en la salud del cabello.

Sin embargo, la innovación más relevante se encuentra en la aplicación tópica, diseñada específicamente para actuar sobre el folículo piloso.

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Existen además nutricosméticos y tratamientos mediante mesoterapia que incorporan este activo, aunque su eficacia continúa en investigación. En algunos casos, los especialistas plantean combinar varias vías de administración para optimizar resultados dentro de protocolos personalizados.

En términos de seguridad, la aplicación tópica destaca por su acción localizada, mientras que la vía oral puede mejorar la calidad del descanso sin generar somnolencia diurna, aunque en algunos casos aparecen sueños más vívidos al inicio del tratamiento.

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Ritmos circadianos y belleza: una conexión invisible

Más allá del tratamiento directo de la caída capilar, la melatonina introduce un concepto clave en la cosmética avanzada: la relación entre los ritmos circadianos y la salud del cabello.

La hipótesis científica sugiere que una correcta regulación del "reloj biológico" podría favorecer la fase de crecimiento capilar, conocida como fase anágena. Un enfoque que conecta bienestar, estilo de vida y belleza, tres pilares cada vez más presentes en la rutina femenina contemporánea.

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Una promesa en evolución dentro de la medicina capilar

Aunque la melatonina no se considera todavía un tratamiento principal para la alopecia, su potencial como complemento abre una línea de investigación prometedora. En casos de debilitamiento o envejecimiento capilar, su papel es más limitado, pero puede integrarse dentro de estrategias más amplias.

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La ciencia continúa avanzando, y con ella, la forma en que entendemos la belleza. La melatonina podría convertirse en uno de esos ingredientes silenciosos que, sin ocupar titulares inmediatos en la moda, terminan redefiniendo el cuidado capilar del futuro.