Peinados, maquillaje y manicuras: las tendencias de belleza que hemos visto en los Oscar 2026

La alfombra roja de los Oscar 2026 nos ha dejado propuestas de belleza espectaculares. Las invitadas no solo han deslumbrado con sus vestidos; también han apostado por peinados glamurosos, maquillajes perfectamente coordinados y manicuras que, salvo excepciones muy atrevidas, han buscado la discreción.

Repasamos las tendencias que más se han repetido en la gran fiesta del cine para descubrir cómo nos peinaremos y maquillaremos en las ocasiones especiales de este año.

El regreso de la raya al lado

En cuanto a looks capilares, hemos detectado un cambio de rumbo: la raya al lado es la nueva reina de la alfombra roja. Tras una larga temporada de dominio absoluto de la raya en medio, las celebrities vuelven a los peinados con volumen lateral.

Emma Stone en los Oscar 2026 | Gtres

Lo hemos visto en cortes bob, como el de Emma Stone, y en melenas XXL como las de Priyanka Chopra o Mikey Madison. Incluso en medias melenas, como la de Felicity Jones, el pelo suelto con ondas sutiles ha ganado protagonismo gracias a este gesto tan sencillo como favorecedor.

Felicity Jones en los Oscar 2026 | Gtres

Mención especial merecen las ondas tipo Hollywood, un clásico infalible que Kate Hudson y Barbie Ferreira han rescatado para añadir sofisticación a esta 98.ª edición.

Kate Hudson en los Oscar 2026 | Gtres

Por otro lado, Anne Hathaway puso la nota nostálgica con un tupé muy años 2000, adaptado con elegancia para la ocasión.

Anne Hathaway en los Oscar 2026 | Gtres

El triunfo de los flequillos

El flequillo ha sido otro de los grandes protagonistas. El flequillo mariposa ha sido el más repetido, conquistando a actrices de todas las edades, desde Mia Goth hasta Nicole Kidman. Es la opción ideal para quienes buscan un cambio sin riesgo, ya que es fácil de abrir y camuflar.

Nicole Kidman en los Oscar 2026 | Gtres

En el lado opuesto, las más arriesgadas como May Hong y Ginnifer Goodwin apostaron por el flequillo corto y desfilado, cargado de personalidad.

Ginnifer Goodwin en los Oscar 2026 | Gtres

Manicuras naturales

En las uñas, la discreción ha sido la norma. Los tonos nude y rosados, muy naturales y pulidos, han dominado las manos de estrellas como Elle Fanning o Heidi Klum (esta última en versión XXL).

Elle Fanning en los Oscar 2026 | Gtres

La gran excepción fue la manicura 3D en tonos dorados de Audrey Nuna. Una apuesta artística y original que coordinaba a la perfección con el cuello de su vestido, demostrando que en los Oscar también hay lugar para la fantasía.

Manicura de Audrey Nuna en los Oscar 2026 | Gtres

Pieles luminosas y labios protagonistas

En línea con la naturalidad de las uñas, el "No-Makeup Makeup" ha sido la elección de actrices como Zoe Saldaña, centrada en una piel jugosa y muy hidratada.

Zoe Saldaña en los Oscar 2026 | Gtres

Sin embargo, los labios rojos han reclamado su trono. Jessie Buckley, flamante ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Hamnet, coordinó sus labios con su vestido, una fórmula de éxito que también siguieron Renate Reinsve y Rose Byrne.

Jessie Buckley en los Oscar 2026 | Gtres

En clave masculina

En el apartado masculino, Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi han dejado claro que el bigote tiene mucha vida más allá del Movember.

Jacob Elordi en los Oscar 2026 | Gtres

Y un apunte de orgullo patrio: Oliver Laxe, director de Sirat (el único español nominado en esta edición), demostró que el delineado de ojos negro también es cosa de hombres, aportando un look con carácter y mucha fuerza visual al photocall.