LOOKS DE GALA
Peinados, maquillaje y manicuras: las tendencias de belleza que hemos visto en los Oscar 2026
Estas han sido las tendencias de belleza que han dominado la alfombra roja. Desde el regreso de la raya al lado de Emma Stone hasta la impresionante manicura 3D de Audrey Nuna.
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La alfombra roja de los Oscar 2026 nos ha dejado propuestas de belleza espectaculares. Las invitadas no solo han deslumbrado con sus vestidos; también han apostado por peinados glamurosos, maquillajes perfectamente coordinados y manicuras que, salvo excepciones muy atrevidas, han buscado la discreción.
Repasamos las tendencias que más se han repetido en la gran fiesta del cine para descubrir cómo nos peinaremos y maquillaremos en las ocasiones especiales de este año.
El regreso de la raya al lado
En cuanto a looks capilares, hemos detectado un cambio de rumbo: la raya al lado es la nueva reina de la alfombra roja. Tras una larga temporada de dominio absoluto de la raya en medio, las celebrities vuelven a los peinados con volumen lateral.
Lo hemos visto en cortes bob, como el de Emma Stone, y en melenas XXL como las de Priyanka Chopra o Mikey Madison. Incluso en medias melenas, como la de Felicity Jones, el pelo suelto con ondas sutiles ha ganado protagonismo gracias a este gesto tan sencillo como favorecedor.
Mención especial merecen las ondas tipo Hollywood, un clásico infalible que Kate Hudson y Barbie Ferreira han rescatado para añadir sofisticación a esta 98.ª edición.
Por otro lado, Anne Hathaway puso la nota nostálgica con un tupé muy años 2000, adaptado con elegancia para la ocasión.
El triunfo de los flequillos
El flequillo ha sido otro de los grandes protagonistas. El flequillo mariposa ha sido el más repetido, conquistando a actrices de todas las edades, desde Mia Goth hasta Nicole Kidman. Es la opción ideal para quienes buscan un cambio sin riesgo, ya que es fácil de abrir y camuflar.
En el lado opuesto, las más arriesgadas como May Hong y Ginnifer Goodwin apostaron por el flequillo corto y desfilado, cargado de personalidad.
Manicuras naturales
En las uñas, la discreción ha sido la norma. Los tonos nude y rosados, muy naturales y pulidos, han dominado las manos de estrellas como Elle Fanning o Heidi Klum (esta última en versión XXL).
La gran excepción fue la manicura 3D en tonos dorados de Audrey Nuna. Una apuesta artística y original que coordinaba a la perfección con el cuello de su vestido, demostrando que en los Oscar también hay lugar para la fantasía.
Pieles luminosas y labios protagonistas
En línea con la naturalidad de las uñas, el "No-Makeup Makeup" ha sido la elección de actrices como Zoe Saldaña, centrada en una piel jugosa y muy hidratada.
Sin embargo, los labios rojos han reclamado su trono. Jessie Buckley, flamante ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Hamnet, coordinó sus labios con su vestido, una fórmula de éxito que también siguieron Renate Reinsve y Rose Byrne.
En clave masculina
En el apartado masculino, Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi han dejado claro que el bigote tiene mucha vida más allá del Movember.
Y un apunte de orgullo patrio: Oliver Laxe, director de Sirat (el único español nominado en esta edición), demostró que el delineado de ojos negro también es cosa de hombres, aportando un look con carácter y mucha fuerza visual al photocall.
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