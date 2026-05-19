El arte de secar el pelo (bien): por qué este gesto diario es el más importante para tu melena

Existe una cantidad ingente de información sobre cómo cuidar el cabello, pero de nada sirve invertir en los mejores tratamientos si no entendemos cómo secarlo correctamente. A estas alturas, ya sabemos que dejar la melena secar al aire no es la opción más saludable: diversos estudios demuestran que la humedad retenida en la fibra capilar durante demasiado tiempo debilita la estructura y provoca daños internos.

Una vez aceptamos que el paso del secador es innegociable, el siguiente reto es hacerlo de la forma más segura. Como señala el equipo de expertos de EOLUX, la salud capilar comienza en el cuero cabelludo y se extiende hasta la punta de la fibra.

Secar el pelo | Magnific

Diferenciar cada parte del cabello

Para cuidar el pelo, primero hay que entenderlo. Ana Fernández (@anita_farma), farmacéutica experta en piel y cabello, insiste en diferenciar sus partes: "Más que de cabello, me gusta hablar del cuero cabelludo como una extensión directa de la piel. Es una zona con particularidades propias: mayor concentración de glándulas sebáceas y una microbiota específica".

Debajo encontramos el folículo piloso, la "fábrica" donde nace el pelo, y finalmente la fibra capilar, que es la parte visible. "El cabello que vemos está formado por células muertas queratinizadas. Esto significa que, a diferencia de la piel, no tiene capacidad de regenerarse por sí solo cuando se daña. Por eso los hábitos diarios son determinantes", añade la experta.

Secarlo menos tiempo

El daño térmico no depende únicamente de los grados que marca el dispositivo, sino del tiempo total de exposición. Como explican los expertos, el objetivo no debería ser aplicar más calor para acabar antes, sino optimizar el flujo de aire para ser más eficientes.

En este sentido, los secadores con tecnología iónica se han consolidado como un avance fundamental: "Permite secar el cabello de forma más respetuosa al liberar iones negativos que dispersan las gotas de agua en partículas más pequeñas, facilitando su evaporación". Esto reduce drásticamente el tiempo de secado y, por tanto, la agresión térmica acumulada.

El resultado visible es un cabello más suave, brillante y con menos encrespamiento al sellar la cutícula de forma eficaz.

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Aprende a leer las señales

El reto del daño térmico es que muchas veces se percibe cuando la fibra ya está alterada. Ana Fernández señala los signos de alerta que no debemos ignorar:

Encrespamiento persistente (incluso después de peinarlo)

(incluso después de peinarlo) El cabello se siente rugoso y pierde su suavidad al tacto.

y al tacto. El pelo se vuelve rígido, opaco y se enreda mucho.

Cuando el daño avanza, puede aparecer la tricorrexis nodosa, donde la fibra presenta puntos de rotura. "En estos casos es vital reforzar la fibra, reducir la agresión térmica y sanear las puntas cada 2-3 meses", recomienda la farmacéutica.

Guía para un secado perfecto

Para conseguir un acabado profesional sin comprometer la salud capilar, la estilista Eva Escolano recomienda tres gestos esenciales: