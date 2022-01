Pilar Rubio sorprende con su nuevo cambio de 'look' con efecto rejuvenecedor

La presentadora Pilar Rubio, compagina su vida entre París y Madrid debido al fichaje de su marido Sergio Ramos por el PSG. Tiene tanto a su marido como a sus cuatro hijos viviendo en la capital francesa, y su trabajo en Madrid, de manera que la mitad del tiempo lo pasa de un lado para otro viajando en avión.

Hace unos días regresaba a Madrid por motivos profesionales, y ya de paso acudía a su peluquería de confianza, para someterse a un nuevo cambio de 'look', aprovechando que acaba de comenzar el año 2022.

Horas más tarde y tras anunciar en sus historias de Instagram que estaba en la peluquería, Pilar publicaba el resultado, mediante una instantánea en sus redes sociales, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores.

Bajo el título de: "Año nuevo, color nuevo", descubríamos que la presentadora había apostado por el color rubio para su melena, con las mechas vainilla, que además, son tendencia este 2022: "Dark Vanilla", escribía en su 'post'.

"Ahora sí que voy a juego con mi apellido", bromeaba la colaboradora de 'El Hormiguero'. A parte de que las mechas son tendencia este año, también aportan un sorprendente efecto rejuvenecedor, gracias al contraste de su pelo oscuro con este color que se acerca al dorado.

En cuestión de minutos la fotógrafa ha arrasado, llenando el Instagram de la presentadora con más de 145 mil 'likes' y más de 2 mil comentarios, entre los cuales destacan los de algunas personas conocidas: "Me encanta", le comentaba su amiga Marta Hazas; "Impresionante Amiga", le decía Ana Milán; "Amiga te uniste al clan … me encanta", escribía Alba Silva; "Qué guapa!", comentaba Patricia Conde; y por supuesto, no podía faltar la intervención de Sergio Ramos, que le dejaba unos románticos emoticonos en la publicación.

