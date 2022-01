Pilar Rubio, rota de dolor por la muerte de su perro

Pilar Rubio, que compagina su vida entre París y Madrid debido al fichaje de su marido por el PSG, tiene tanto a sus cuatro hijos como a sus otros 8 bebes perrunos en la capital francesa, y su trabajo en Madrid, de manera que la mitad del tiempo se lo pasa de un lado para otro en el avión.

La familia de Rubio acaba de regresar de unas vacaciones navideñas a un misterioso destino, que finalmente revelaron, la ciudad de Santa María, en Cabo Verde, donde lo pasaron en grande junto a sus cuatro pequeños. Jugaron en la arena, montaron en barco, disfrutaron de una "tarde de rally con los pequeños aventureros". Y por supuesto, se tomaron las uvas para despedir el año y dar la bienvenida al 2022.

Sin embargo, la felicidad terminó pronto, ya que la familia estrenaba el año de la peor manera posible. Jagger, el perro que lleva toda la vida a su lado, fallecía, dejando un vacío enorme. "Jagger me quedo con estos momentos… no me salen las palabras… Tqm… D.E.P.", así lo comunicaba la presentadora en sus redes sociales.

La familia, además de Jagger, tiene otros siete perritos, Tango, Chulo, Zafiro, Lizzy, Bella, Tana y Lobo. Entre todos, forman una gran familia, y de hecho, en multitud de ocasiones la pareja ha publicado muchas instantáneas junto a todos sus 'bebés', tanto los humanos como los peludos.

Sergio Ramos también ha querido subir a sus historias de Instagram una fotografía junto a su fiel amigo mostrando el dolor por la dura pérdida que acaban de sufrir: "Mi querido Jagger DEP".

Sergio Ramos y Jagger | Historias de Instagram Sergio Ramos

