CON INGREDIENTES NATURALES
La piedra verde te ayudará a simplificar tus productos de limpieza en un
La piedra verde es un producto natural biodegradable que ha ganado popularidad porque simplifica las rutina de limpieza a un solo producto, lo que ahorra tiempo y dinero.
La piedra verde es un limpiador natural, en forma de pasta, compuesto por ingredientesbiodegradables como la arcilla blanca, jabón vegetal o glicerina. Al humedecerla y frotarla, se forma una especie de espuma blanca que permite limpiar y dar brillo sin necesidad de usar químicos.
Su formato multiusos le ha otorgado su popularidad. Aunque a día de hoy, se encuentra compitiendo con la pasta rosa Pink Stuff que se ha viralizado tanto en TikTok.
Este producto puedes utilizarlo en la cocina, para limpiar las ollas, sartenes, campana extractora o encimeras. También en el baño para pulir la grifería cromada, mamparas, o azulejos. E incluso en básicos del día a día como zapatillas blancas o joyas.
La forma de usarlo es fácil, ya que solo tienes que coger una esponja humedecida y untarla con la pasta (hasta ahora la más conocida es la blanca), después frota por la zona que quieres limpiar, aclara con agua limpia y seca con un paño seco para evitar dejar marcas.
La ventaja que tiene esta piedra frente a otros limpiadores, es que es natural, lo que le permite respetar al medioambiente sin tener que renunciar a una limpieza eficaz. Su carácter multi-tareas hace que puedas utilizarla en muchas superficies, sin tener la necesidad de gastar dinero en productos químicos porque tiene todos los beneficios en uno. Elimina cal, óxidos, manchas difíciles y grasas.
