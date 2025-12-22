La piedra verde te ayudará a simplificar tus productos de limpieza en un

La piedra verde es un limpiador natural, en forma de pasta, compuesto por ingredientesbiodegradables como la arcilla blanca, jabón vegetal o glicerina. Al humedecerla y frotarla, se forma una especie de espuma blanca que permite limpiar y dar brillo sin necesidad de usar químicos.

Su formato multiusos le ha otorgado su popularidad. Aunque a día de hoy, se encuentra compitiendo con la pasta rosa Pink Stuff que se ha viralizado tanto en TikTok.

Productos de limpieza | Freepik

Este producto puedes utilizarlo en la cocina, para limpiar las ollas, sartenes, campana extractora o encimeras. También en el baño para pulir la grifería cromada, mamparas, o azulejos. E incluso en básicos del día a día como zapatillas blancas o joyas.

La forma de usarlo es fácil, ya que solo tienes que coger una esponja humedecida y untarla con la pasta (hasta ahora la más conocida es la blanca), después frota por la zona que quieres limpiar, aclara con agua limpia y seca con un paño seco para evitar dejar marcas.

Limpieza de hogar | iStock

La ventaja que tiene esta piedra frente a otros limpiadores, es que es natural, lo que le permite respetar al medioambiente sin tener que renunciar a una limpieza eficaz. Su carácter multi-tareas hace que puedas utilizarla en muchas superficies, sin tener la necesidad de gastar dinero en productos químicos porque tiene todos los beneficios en uno. Elimina cal, óxidos, manchas difíciles y grasas.