Mascarillas caseras para el pelo: seis recetas fáciles para hidratar, suavizar y dar brillo

A veces, conseguir un cabello suave, brillante y lleno de vida no requiere pasar por el salón de belleza ni invertir en tratamientos caros. La solución puede estar mucho más cerca de lo que pensamos: en la nevera o en la despensa.

Ingredientes tan habituales como el huevo, la miel, el aguacate o el yogur pueden convertirse en sencillas mascarillas caseras para cuidar el cabello y darle un extra de hidratación y suavidad. Eso sí, sus efectos dependen siempre del tipo y el estado de cada melena.

Desde aportar hidratación a un pelo seco hasta ayudar a controlar el encrespamiento o mejorar el aspecto de una melena apagada, en este artículo repasamos seis recetas fáciles de preparar en casa. ¡Vamos a ello!

Mujer aplicándose una mascarilla | Magnific

Hidratación para melenas secas

Si notas el cabello áspero, seco o especialmente deshidratado, una mascarilla a base de huevo y aceite puede aportar nutrición y suavidad. Para prepararla, mezcla dos yemas de huevo con dos cucharadas de aceite de oliva y una taza de agua. Si quieres añadir un extra de hidratación, también puedes incorporar dos cucharadas de miel.

Mujer con el pelo seco | Magnific

Una vez tengas la mezcla, extiéndela sobre el cabello seco, especialmente de medios a puntas, y déjala actuar durante unos 30 minutos. Después, aclara bien con agua templada y lava el pelo con tu champú habitual.

Para conseguir un cabello más suave

El yogur natural puede funcionar como ingrediente acondicionador gracias a su contenido en ácido láctico, mientras que la clara de huevo aporta proteínas. Una combinación sencilla para quienes buscan una melena más suave y con un aspecto más brillante.

Mujer con la melena suave | Magnific

Solo necesitas mezclar un yogur natural sin azúcar con una clara de huevo hasta conseguir una preparación homogénea. Aplícala sobre el cabello, evitando la raíz si tiende a engrasarse, y déjala actuar durante unos 15 minutos. Después, retírala con agua tibia antes de realizar el lavado habitual.

Para reparar el cabello castigado por el calor

El uso frecuente del secador, las planchas y las tenacillas, además de la exposición al sol y al cloro, puede dejar el cabello más seco, quebradizo y apagado. El aguacate y el plátano son dos ingredientes que pueden ayudar a acondicionarlo y devolverle una sensación de suavidad.

Mujer usando un secador | Magnific

Para preparar esta mascarilla, machaca un aguacate y un plátano maduros hasta conseguir una pasta sin grumos y añade dos cucharaditas de miel. Si tienes el pelo especialmente seco, puedes incorporar también una cucharadita de aceite de coco.

Extiende la mezcla sobre el cabello húmedo, principalmente de medios a puntas, y déjala actuar durante unos 20 minutos. Después, aclara bien y lava el pelo como de costumbre.

Para controlar el encrespamiento

El temido frizz suele ser más visible cuando el cabello está seco o dañado y entra en contacto con la humedad ambiental. Una mascarilla de aguacate y aceite de coco puede ayudar a nutrir la fibra y dejar el cabello más suave y manejable.

Aguacate y aceite | Magnific

Para prepararla, mezcla un aguacate maduro con tres cucharadas de aceite de coco hasta conseguir una textura cremosa. Si tienes tendencia a acumular grasa en la raíz, utiliza la mascarilla únicamente de medios a puntas. En cabellos muy secos o rizados, puedes extenderla por toda la melena. Déjala actuar durante unos 20 minutos y aclara después con agua tibia.

Para aportar brillo al cabello teñido

Los tintes y las decoloraciones pueden dejar el cabello más seco y hacer que pierda parte de su brillo. El aloe vera, conocido por sus propiedades hidratantes y calmantes, puede incorporarse a una mascarilla casera para aportar suavidad y mejorar el aspecto de la melena.

Melena teñida | Pexels

Para prepararla, mezcla el gel de aloe vera con una yema de huevo, dos cucharadas de aceite de oliva o de coco y una cucharadita de miel. Cuando hayas conseguido una crema homogénea, aplícala de medios a puntas y déjala actuar durante unos 20-25 minutos. Después, aclara bien el cabello y lávalo con un champú específico para cabellos teñidos.

Para controlar el exceso de grasa

Cuando el cuero cabelludo produce demasiado sebo, el cabello puede adquirir rápidamente un aspecto graso y apelmazado. En estos casos, es importante evitar ingredientes excesivamente pesados y optar por una rutina que no reseque ni irrite la piel.

Para esta mascarilla necesitarás un huevo, una cucharadita de miel y unas gotas de limón. Si tienes el cuero cabelludo sensible, es preferible prescindir de este último ingrediente, ya que puede resultar irritante.

Miel y limón | Pexels

Mezcla todos los ingredientes y aplica la preparación sobre el cuero cabelludo y el resto del cabello. Déjala actuar durante unos 10 minutos y aclara después con abundante agua antes de utilizar tu champú habitual.

Antes de aplicar cualquiera de estas mascarillas, conviene probar una pequeña cantidad sobre la piel para comprobar que no provoca irritación. Además, si existe un problema capilar concreto, estas recetas no sustituyen los tratamientos recomendados por un especialista.