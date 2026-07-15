El gran acierto de Leonor en su último look: el maquillaje dosmilero que más le favorece

Cuando una llega a la edad adulta, poco a poco va terminando de descubrir quién es y cuál es la imagen que quiere mostrar al mundo. Encuentra su estilo a la hora de vestir y también la forma de maquillarse que más le favorece. Un camino de madurez que también está recorriendo la princesa Leonor, quien a sus 20 años parece haber encontrado ya el look beauty definitivo.

En la gran noche de los Premios Princesa de Girona, en el Liceu, la heredera al trono acertó de pleno con su impecable traje blanco y un maquillaje de efecto "buena cara", sin complicaciones y perfecto para la generación Z.

Princesa Leonor en los premios Princesa de Girona | Gtres

El secreto de su maquillaje

Mientras otras princesas y reinas apuestan por sombreados cargados o bases muy cubrientes, la princesa de Asturias prefiere que su piel respire. El secreto de su look es una técnica monocromática muy divertida que, curiosamente, su madre, la reina Letizia, no suele llevar en sus apariciones públicas. Consiste en utilizar la misma gama de color en los ojos, las mejillas y los labios, creando una armonía perfecta con poquísimos productos.

Para Leonor, el tono estrella es el coral en su versión más rosada y suave. Como apunta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, esta elección le sienta de maravilla por sus rasgos: "Su armonía parece moverse entre una colorimetría neutra y ligeramente fría. Los tonos melocotón y coral rosado aportan calidez sin endurecer los rasgos y hacen que la piel clara se vea más fresca".

Princesa Leonor en los premios Princesa de Girona | Gtres

El truco dosmilero para agrandar los ojos

Lo más llamativo del maquillaje está en los ojos. La princesa lleva el tono coral difuminado por todo el párpado móvil y elevado hacia la zona de arriba. Deibis detalla que se trata de "esa forma limpia y ligeramente dosmilera de maquillar los ojos" que aporta un aire juvenil y desenfadado.

Para rematar la jugada y conseguir un efecto uniforme, el mismo tono se repite en las mejillas, con un colorete aplicado de forma ascendente, y vuelve a aparecer en los labios con un acabado muy jugoso y brillante. "Se puede utilizar incluso un único producto en crema para párpados, pómulos y labios", aconseja el maquillador de Perricone MD. Un bálsamo con color o un lip oil hidratante son perfectos para conseguir este efecto en casa en un par de minutos.

Princesa Leonor en los premios Princesa de Girona | Gtres

Una piel que brilla

El otro pilar del maquillaje de Leonor es esa piel ultrasaludable y de acabado satinado. Olvídate de bases pesadas o de polvos mate por toda la cara. Para lograr ese brillo estratégico que la princesa luce en los pómulos y en el puente de la nariz, el truco de experto es sencillísimo: mezclar una base muy ligera o una hidratante con color con un par de gotas de iluminador líquido en el dorso de la mano y extenderlo directamente con los dedos en las zonas donde la luz incide de forma natural.

¿El broche final para que la mirada azul de la princesa destaque? Prescindir del eyeliner tradicional y dejar todo el protagonismo a una buena máscara de pestañas negra, pero muy bien trabajada. Para abrir el ojo sin que el maquillaje se sienta pesado, David Deibis recomienda "levantar la raíz con el cepillo y dejar las puntas más ligeras". El resultado es un look que demuestra que, a veces, menos es muchísimo más.