La glicación: el proceso silencioso que apaga la piel y favorece las manchas

Cuando aparecen manchas o el tono de la piel empieza a verse más apagado, casi siempre se culpa al sol. Sin embargo, los especialistas advierten de que existe otro proceso mucho más silencioso que también influye directamente en el envejecimiento cutáneo: la glicación.

Este fenómeno, según explica la cosmetóloga Raquel González, está relacionado con el exceso de azúcar en el organismo, por lo que afecta al colágeno, favorece la inflamación y altera la luminosidad de la piel de forma progresiva. Aunque sus efectos suelen hacerse más visibles con el paso de los años, la glicación empieza a actuar mucho antes y puede ser una de las razones detrás de un tono desigual, pérdida de firmeza o manchas persistentes.

Prueba de glucosa en sangre con resultado alto | Magnific

Qué es la glicación y por qué afecta a la piel

La glicación es un proceso biológico por el que las moléculas de azúcar se unen a proteínas esenciales del organismo, como el colágeno y la elastina, deteriorando su funcionamiento, explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Como consecuencia, se forman los llamados A.G.E. (productos finales de glicación avanzada), compuestos que aceleran el envejecimiento celular y favorecen el estrés oxidativo. Este daño no solo afecta a la firmeza de la piel, sino también a su capacidad para mantenerse luminosa y uniforme.

Con el tiempo, la piel se vuelve más rígida, pierde elasticidad y adquiere un aspecto más apagado.

El azúcar también puede favorecer las manchas

Uno de los aspectos menos conocidos de la glicación es su relación con la inflamación cutánea. Aunque muchas veces no se perciba de forma evidente, la piel puede mantenerse en un estado inflamatorio constante provocado por el estrés oxidativo y el daño celular acumulado.

Esta inflamación sostenida altera el funcionamiento de los melanocitos, las células responsables de producir melanina. Cuando se activan en exceso, pueden generar hiperpigmentación y favorecer la aparición de manchas o un tono desigual.

Por eso, los expertos insisten en que no todas las manchas tienen como origen exclusivo la exposición solar.

Cómo saber si la piel está sufriendo glicación

La glicación no aparece de forma repentina ni provoca síntomas inmediatos. Es un proceso lento y acumulativo que suele hacerse más evidente a partir de los 40 años.

Algunas señales frecuentes de acuerdo con Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, son: la pérdida de luminosidad, la sensación de piel cansada, la textura irregular, la tirantez o un tono menos uniforme. También puede aparecer una mayor sensibilidad cutánea y una pérdida progresiva de firmeza.

Los ingredientes más recomendados para combatir la glicación

Las expertas coinciden en que el tratamiento debe centrarse en reducir la inflamación, reforzar la barrera cutánea y combatir el estrés oxidativo.

Entre los ingredientes más recomendados destacan los antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, fundamentales para neutralizar los radicales libres y mejorar la luminosidad de la piel. También se utilizan retinoides, conocidos por estimular la renovación celular y favorecer la producción de colágeno, así como ingredientes calmantes como la niacinamida o la centella asiática, que ayudan a reducir la irritación y fortalecer la piel.

Mujer con un cosmético en la mano | Magnific

En casos de manchas persistentes, activos como el ácido azelaico o el ácido tranexámico pueden ayudar a mejorar la uniformidad del tono sin agredir la barrera cutánea.

Cuidado con el exceso de ácidos y tratamientos agresivos

Intentar eliminar rápidamente las manchas mediante exfoliaciones intensas o un exceso de ácidos puede empeorar el problema. Cuando la piel ya está inflamada o sensibilizada, una agresión excesiva puede aumentar todavía más la producción de pigmento y fijar las manchas.

Por eso, el enfoque actual apuesta por tratamientos más equilibrados, centrados en reparar y calmar la piel antes de buscar resultados rápidos.

Alimentación y fotoprotección: dos claves fundamentales

Además del cuidado cosmético, la alimentación juega un papel importante. Reducir el consumo de azúcares y ultraprocesados puede ayudar a disminuir los procesos inflamatorios relacionados con la glicación.

A esto se suma la necesidad de mantener una buena fotoprotección diaria, ya que la radiación solar sigue siendo uno de los principales factores implicados en el envejecimiento cutáneo y la hiperpigmentación.

La conclusión de las especialistas es clara: la piel refleja mucho más que la exposición al sol. También muestra el impacto del estrés oxidativo, la inflamación y los hábitos diarios, incluidos los relacionados con la alimentación.