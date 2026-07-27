Toasty Makeup: el maquillaje luminoso y natural que arrasa este verano según Juan Avellaneda

Con la llegada del verano también cambian las tendencias de maquillaje. Si durante los últimos meses las mejillas muy rosadas y el efecto muñeca han dominado las redes sociales, ahora una nueva propuesta empieza a ganar terreno.

Se trata del Toasty Makeup, una técnica que apuesta por un acabado mucho más cálido, luminoso y natural, inspirado en ese aspecto que deja un día de playa.

El experto en moda y belleza Juan Avellaneda ha hablado sobre esta tendencia en un vídeo compartido en su perfil de Instagram, donde explica que el popular Pink Blush comienza a quedarse atrás para dar paso a un maquillaje que busca realzar la piel sin que apenas se note.

Adiós al rosa intenso

En el vídeo, Avellaneda comienza haciendo una comparación entre ambas tendencias. "¿Quieres descubrir qué tendencia de maquillaje sale este verano? ¿Y cuál entra?", pregunta antes de explicar que "durante muchos meses hemos estado viendo este maquillaje, y ya este momento blush rosa, muy marcado y efecto casi muñeca, este verano, se va".

En su lugar llega el Toasty Makeup, un estilo que, según explica, tiene un objetivo muy claro: recrear el aspecto de una piel que ha pasado horas al sol, con un acabado saludable y natural.

"Básicamente la idea es tener ese efecto como si te hubiera estado dando el sol todo el día, una piel cálida, luminosa, natural", señala Avellaneda. "Como si acabaras de volver de la playa y no te hubieras puesto nada", añade el experto.

Lejos de buscar un maquillaje evidente, esta propuesta apuesta por potenciar el tono natural del rostro utilizando colores cálidos que aporten dimensión y luminosidad sin resultar artificiales.

Las claves para conseguirlo

Además de explicar en qué consiste esta tendencia, Juan Avellaneda también comparte los pasos básicos para recrearla. A continuación te contamos todos los detalles que necesitas saber para replicarlo en tu día a día:

1. El primero, y probablemente el más importante, es preparar correctamente la piel antes de aplicar cualquier producto. Una buena hidratación y una base ligera son fundamentales para conseguir ese acabado fresco que caracteriza a este maquillaje.

2. Después llega el momento del color. El diseñador recomienda utilizar siempre tonos cálidos como el terracota, el caramelo, el canela o el moca en mejillas, ojos y labios. La idea es mantener una misma armonía cromática en todo el rostro para lograr un efecto uniforme y favorecedor.

3. Otro aspecto imprescindible es la forma de aplicar los productos. "Eso sí, siempre muy difuminado, súper importante, sin líneas marcadas y con ese efecto jugosito", explica.

Un buen acabado

Precisamente ese acabado luminoso es una de las grandes diferencias respecto al Pink Blush, donde el protagonismo recaía en unas mejillas muy definidas y de color intenso. Para Avellaneda, el objetivo final está claro: "Obviamente que no se note el maquillaje, sino que parezca que viene directamente de tu propia piel".

Con esta propuesta, el Toasty Makeup se corona como una de las tendencias de belleza que más protagonismo podría tener durante los próximos meses, especialmente entre quienes buscan un maquillaje sencillo, favorecedor y perfecto para potenciar el bronceado natural del verano.