Piel apagada, tirante y con texturas: cómo saber si tu rostro sufre una inflamación silenciosa

Hay días en los que la piel simplemente no responde. No tienes ninguna alergia, no te has quemado al sol y tampoco sufres de rojeces extremas, pero notas que tu rostro está "de mal humor". El maquillaje se cuartea a los cinco minutos, la textura se vuelve irregular de la noche a la mañana y esa base ligera que antes te dejaba un efecto buen de cara, ahora te hace parecer cansada.

Esa incomodidad generalizada tiene un nombre y es mucho más común de lo que pensamos: inflamación silenciosa.

Como bien explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode: "La inflamación cutánea no siempre se manifiesta con una rojez evidente. A veces se nota en una piel más reactiva, más tirante, con menos luminosidad o con una recuperación más lenta".

Básicamente, tu rostro se ha puesto en "modo defensa" debido al estrés, la contaminación o a un exceso de productos cosméticos. El problema es que, mientras gasta toda su energía en protegerse del exterior, no le quedan fuerzas para lo verdaderamente importante: autorepararse, renovarse y mantener las arrugas a raya.

Mujer cuidándose la piel | Freepik

Cómo saber si te está pasando

Al no haber un síntoma superllamativo, hay que aprender a leer entre líneas. Estas son las pistas más claras de que tu barrera cutánea está sufriendo:

Tus cosméticos de siempre te dan reacción: Es el síntoma definitivo. "Una de las señales más frecuentes de inflamación invisible es que la piel empieza a tolerar peor productos que antes le iban bien", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, quien apunta al estrés, los cambios de temperatura o la mala alimentación como culpables.

Es el síntoma definitivo. "Una de las señales más frecuentes de inflamación invisible es que la piel empieza a tolerar peor productos que antes le iban bien", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, quien apunta al estrés, los cambios de temperatura o la mala alimentación como culpables. Efecto pared con grietas: Si notas tirantez constante, es que tu barrera está rota. Irene Serrano, desde Dermalogica, nos regala una metáfora perfecta: "Una barrera dañada es como una pared con grietas: pierde agua con más facilidad y permite que entren irritantes que antes no suponían un problema".

Si notas tirantez constante, es que tu barrera está rota. Irene Serrano, desde Dermalogica, nos regala una metáfora perfecta: "Una barrera dañada es como una pared con grietas: pierde agua con más facilidad y permite que entren irritantes que antes no suponían un problema". Mala cara crónica: Da igual que duermas ocho horas o te bebas dos litros de agua. Estefanía Nieto, de Medik8, explica que una piel inflamada "suele estar más seca, responder peor a los cosméticos, tener granitos pequeños o marcar más las líneas finas".

Mujer con mala cara | iStock

Menos es más

Si te has sentido identificada, que no cunda el pánico. El objetivo ahora mismo no es añadir más pasos a tu rutina, sino hacerla mejor y más simple. Toca retirar los ácidos potentes o los exfoliantes agresivos y aliarte con ingredientes que calmen, reparen y devuelvan el confort.

Apunta los activos que deberías buscar en tus etiquetas a partir de hoy:

Para calmar y equilibrar

Niacinamida : La reina de la calma. Ayuda a reforzar la barrera y devuelve la luz a las pieles desordenadas.

: La reina de la calma. Ayuda a reforzar la barrera y devuelve la luz a las pieles desordenadas. Ectoína : Ideal si vives en una gran ciudad. "Ayuda a la piel a defenderse mejor del estrés ambiental, como la contaminación o los cambios de temperatura", aconseja Irene Serrano (Dermalogica).

: Ideal si vives en una gran ciudad. "Ayuda a la piel a defenderse mejor del estrés ambiental, como la contaminación o los cambios de temperatura", aconseja Irene Serrano (Dermalogica). Pantenol y ácido hialurónico: Los mejores amigos del confort. Suavizan la piel al momento y aceleran la recuperación.

Para reconstruir la barrera

Ceramidas, ácidos grasos y escualano : Una piel inflamada necesita recuperar su estructura para volver a retener el agua. Es como ponerle el "cemento" que le falta a la pared agrietada.

: Una piel inflamada necesita recuperar su estructura para volver a retener el agua. Es como ponerle el "cemento" que le falta a la pared agrietada. Antioxidantes (vitamina C y E, ácido ferúlico): Frenan el estrés oxidativo que alimenta esa inflamación silenciosa.

Mujer aplicándose un cosmético | Freepik

Un empujón desde el interior

A veces, la crema no es suficiente y hay que atacar el problema desde dentro. Si notas que tu piel está especialmente rebelde o apagada, la suplementación puede ser el cambio definitivo.

Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, recomienda buscar nutrientes como los omegas, el zinc o complejos antioxidantes, ya que "ayudan a acompañar la respuesta de la piel desde dentro, especialmente cuando hay estrés o inflamación de bajo grado".