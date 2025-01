Cómo aplicar la máscara de pestañas sin grumos: guía paso a paso

La máscara de pestañas es un aliado imprescindible en cualquier rutina de maquillaje, pero un mal uso puede arruinar su efecto y dejar grumos que arruinan el look. Para evitarlo, es importante seguir los pasos clave que aseguran un acabado profesional y una mirada deslumbrante.

Antes de aplicar la máscara, prepara tus pestañas peinándolas con un peine especial para separarlas. Luego, utiliza un rizador para abrir la mirada y darle forma a las pestañas, así también se facilita la aplicación uniforme del producto.

Rizador de pestañas | iStock

Revisa siempre el cepillo de la máscara antes de usarla. Si tiene exceso de producto, límpialo suavemente con un pañuelo de papel. Evita limpiarlo con el borde del envase o hacer movimientos repetitivos dentro del tubo, ya que esto introduce aire y seca la máscara más rápido, afectando su textura.

Primero aplica una capa fina desde la raíz hasta las puntas, usando movimientos en zigzag para distribuir el producto de manera uniforme y alcanzar todas las pestañas. Antes de que la primera capa se seque, aplica una segunda, pero evita añadir más capas, ya que esto puede provocar la formación de grumos.

Aplicando rimmel | iStock

Si notas que algunas pestañas se pegan o no quedan separadas, utiliza otra vez el peine para separarlas mientras la máscara aún está húmeda. Esto ayuda a mantener un acabado limpio y natural.

No olvides que la máscara de pestañas hay que cambiarla cada cierto tiempo. Es recomendable renovarla cada 4 a 6 meses para garantizar su textura ideal y evitar que se seque. Es muy importante que la máscara no esté seca para que no queden grumos.

Con estos consejos aplicar la máscara de pestañas será más sencillo y obtendrás un look impecable sin rastro de grumos, atrévete a lucir una mirada impactante.