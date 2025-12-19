Elimina el frizz de tu pelo cambiando estos simples pasos en tu día a día

Es muy frustrante dedicarle una hora del día para alisar tu pelo pero, al salir por la puerta de tu casa, veas que está lloviendo y empiezas a notar como comienza a encresparse y, por mucho que pases tus manos o te pongas la capucha del abrigo, no volverá a la misma forma que habías conseguido. No hace falta que confíes en todas las marcas y compres productos caros, los adecuados son los que funcionan y te sacan del problema.

Mujer con el pelo encrespado | iStock

Si tienes el cabello seco o abierto llegando a formar la famosa "horquilla", es normal que tengas fricción, porque al estar más débil y poco hidratado es más propenso. Lo ideal es que primero pongas un aceite de jojoba o argán de medios a puntas para nutrir, funcionará de barra protectora. Debes evitar cepillarte el pelo cuando está seco, sobre todo si lo tienes rizado porque solo conseguirás un volumen descontrolado. Es preferible desenredar y peinar en seco, tal vez con un poco de serum.

Durante el lavado, el agua tiene que estar en todo momento tibia, ni muy fría ni muy caliente, para evitar daños. Busca un champú y una mascarilla que sean hidratantes pero sin sulfatos de tal manera que evite el frizz y no reseque demasiado el pelo. Termina enjuagando el cabello con agua fría para cerrar la cutícula y, cuidado al secarlo, no hay que frotar porque provocas enredos, particiones y el indeseado encrespamiento.

Si usas planchas y secadores a diario, es necesario que apliques protector térmico siempre, recuerda que hay más opciones a parte del calor como trenzas o moños bajos que son perfectos para tu día a día y lo mejor es que al deshacerlos, quedarán unas ondas desenfadadas.

Por último evita salir a lugares húmedos con el pelo mojado, no se trata de evitar la piscina un día de verano, pero si gimnasios o días nublados o lluviosos