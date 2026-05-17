La puesta a punto que tu piel necesita después del invierno

Con la llegada de la primavera, muchas mujeres observan que su piel está más apagada, sensible o deshidratada. No es casualidad: el invierno deja huella en la calidad cutánea, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. Frío, calefacción y cambios bruscos de temperatura afectan directamente al equilibrio natural de la piel.

Desde el equipo médico de DEMYA, explican que este momento del año es clave para recuperar la función cutánea antes de la exposición solar del verano. No se trata solo de mejorar el aspecto, sino de restaurar cómo funciona realmente la piel.

Piel seca | iStock

El invierno debilita la piel por dentro y por fuera

Más allá de lo visible, la piel sufre un impacto funcional durante los meses fríos. La barrera cutánea se debilita, la hidratación disminuye y la renovación celular se vuelve más lenta. Esto provoca una piel menos uniforme, con textura irregular, poros más visibles y pérdida de luminosidad.

La Dra. Cristina de las Heras de Gracia explica que "no es solo una piel más seca o apagada, sino una piel que funciona peor: pierde agua con más facilidad, se vuelve más reactiva y tiene menor capacidad de autorregulación". Las pieles sensibles, con rosácea o tendencia a manchas son especialmente vulnerables en esta etapa.

La primavera como momento de recuperación

La primavera es el momento ideal para reparar la piel y prepararla para los meses de mayor radiación solar. El objetivo es reforzar la barrera cutánea, mejorar la hidratación y favorecer la regeneración.

En este contexto, DEMYA propone un enfoque global basado en la idea de regenerar más que simplemente hidratar. Una piel que se regenera bien no solo se ve mejor, sino que funciona mejor: retiene más agua, tolera mejor los activos cosméticos y refleja mejor la luz de forma natural.

Mujer hidratando su piel | iStock

Tratamientos que mejoran la calidad de la piel

El abordaje en consulta se centra en mejorar la calidad global de la piel de forma progresiva. Entre los tratamientos más utilizados destacan los peelings médicos superficiales, que ayudan a renovar la capa externa de la piel y mejorar textura y tono.

También la bioestimulación cutánea, que activa los fibroblastos y favorece la producción de colágeno, mejorando la estructura interna de la piel. A esto se suman los skinboosters con ácido hialurónico no volumizador, que aportan hidratación profunda sin modificar los rasgos faciales.

Además, las tecnologías lumínicas y los tratamientos para manchas y rojeces ayudan a unificar el tono y mejorar la luminosidad del rostro. Todo ello se complementa con protocolos estimuladores de colágeno, clave para mejorar la firmeza y elasticidad a medio plazo.

Tratamiento de retoque estético | Pexels

Resultados progresivos, no inmediatos

Desde DEMYA insisten en que el objetivo, más que un cambio rápido, es una mejora sostenida en la calidad de la piel. La luminosidad, la hidratación y la uniformidad del tono son consecuencias de una piel más sana, no efectos aislados.

El enfoque se basa en trabajar la piel como un sistema completo, no como problemas separados, priorizando su regeneración y equilibrio a largo plazo.

La rutina en casa también es clave

El tratamiento en clínica debe ir acompañado de cuidados diarios adaptados a la estación. Se recomiendan texturas más ligeras, antioxidantes por la mañana y fotoprotección diaria, incluso en días nublados. Por la noche, activos regeneradores que apoyen la recuperación cutánea.

Uno de los errores más comunes es sobreexfoliar la piel o abandonar la fase de reparación demasiado pronto. También seguir rutinas genéricas sin tener en cuenta las necesidades reales de cada tipo de piel.