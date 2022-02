La luna estimula el crecimiento del cabello ¿mito o realidad?

En muchas ocasiones se ha dicho que la luna ejerce un misterioso poder sobre las personas. Ya desde la antigüedad se creía que la luna transmitía a los románticos una sensación de melancolía que les ayudaba a crear sus grandes obras o por ejemplo, también se han creado leyendas entorno a ella donde los hombres lobo existían y convertían en bestias violentas.

No cabe ninguna duda de que la luna tiene una enorme influencia sobre un gran número de cosas en la Tierra, desde las mareas hasta los patrones de desarrollo de cierto tipo de plantas. Pero, sobre todo, la luna y sus fases siempre han estado muy relacionadas con la mujer. El ciclo menstrual o el parto son dos factores con los que la luna tiene mucha relación. Según una investigación publicada por The National Institute of Health, el ciclo menstrual sí se relaciona con el ciclo lunar. En dicho estudio, participaron 826 mujeres y los datos determinaron que estas jóvenes ovulaban durante la luna llena y menstruaban a la llegada de la luna nueva.

Sin embargo, ¿es verdad que también tiene el poder de hacer crecer más nuestro pelo? Son muchas las personas que han incorporado en su rutina del cuidado del cabello el poder de la luna, para tener un pelo más largo, sano y fuerte.

¿En qué consiste esta rutina?

Consiste en básicamente sincronizar el corte del cabello con las distintas fases lunares, dejando que el tiempo cósmico sea el que marque el ritmo de su crecimiento.

Por un lado, cortarse el pelo durante la Luna Nueva puede causar debilitamiento del mismo, ya que esta es una fase de ausencia de energía y no influenciará de ninguna manera a nuestro cabello.

Por otro lado, si te cortas el pelo cuando la luna está en cuarto creciente si existirá una influencia sobre este generando que crezca al son de la luna de manera más rápida y fuerte.

Pero dejando de lado algunas de las premisas de esta teoría, ¿cuánta verdad hay en todo esto? Hoy en día la ciencia no ha encontrado evidencias que prueben que las fases de la luna influyen de alguna manera en el crecimiento del cabello.

