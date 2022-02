Cortes de pelo que serán tendencia esta primavera 2022

Un cambio de look es muy necesario cuando llevamos tiempo con un mismo corte de pelo y estamos cansados de vernos. Ya sea porque nos apetece cambiar nuestra imagen o bien porque tenemos el pelo estropeado y es hora de ir a arreglarlo, es mejor hacerlo a la moda. Siguiendo las reglas de las pasarelas como las que vimos en la Fashion Week de Alta Costura de París y la palabra de expertos en cabello, es probable que acabes sucumbiendo a los cambios en 'hairstyle' que son tendencia.

Ahora que está a punto de llegar la primavera, nos preguntamos qué cortes de pelo serán los que triunfen en las peluquerías. Y es que, en la próxima temporada encontraremos algunos que llevan siendo tendencia mucho tiempo y que lo seguirán siendo, como los cortes bob o el pixie. Sin embargo, otros muchos serán toda una novedad, como el corte mariposa.

Si aún no te has decantado por tu estilo ideal, te dejamos algunas ideas de la mano de las celebrities e influencers para que te decidas de una vez por todas.

Corte Bob

La influencer Alexandra Pereira lleva el corte bob más clásico. El corte termina en la mandíbula y aporta un aire fresco a su melena. Si quieres llevar un estilo más rejuvenecido, este es tu corte perfecto en cualquiera de sus versiones. Muchas también incluyen flequillo en su corte bob, pero eso ya es cuestión de gustos.

Corte Mariposa

Si no has oído hablar antes de este corte, esta primavera no dejarás de escucharlo. Básicamente se trata de un corte donde la melena es larga, pero por delante da una sensación de cabello corto debido al flequillo estilo cortina, tal y como lo lleva Jennifer Lopez. Si no quieres meter un gran tijeretazo a tu pelo pero le quieres dar un poco de movimiento, este será el corte que más te favorezca.

Corte Buzz Cut

La modelo británica Iris Law se ha decantado por el corte más atrevido, ya que básicamente consiste en raparse la cabeza. Si quieres un cambio radical y aventurarte en probarlo, tienes que pasarte al 'buzz cut'. Además, una de las ventajas de este corte es que no tendrás que preocuparte por llevar el pelo siempre perfecto.

Corte Pixie

La actriz Ginnifer Goodwin luce así de fabulosa el corte pixie. A diferencia del 'buzz cut', el pixie deja el pelo más largo, por lo que te permite ir cómoda pero a la vez te da la posibilidad de jugar con tu melena. Otras muchas celebrities han llevado este corte como Anne Hathaway, Ursula Corberó, Miley Cyrus o Victoria Beckham.

