No compares tu piel con la de las famosas: lo que de verdad marca la diferencia entre una y otra

Pon una foto de Dakota Johnson de hace ocho años junto a una de hoy. Spoiler: parece igual o incluso mejor. Y ahí aparece el pensamiento que nos pasa a casi todas: "¿cómo lo hace?".

Sinceramente, no lo sabemos. No sabemos qué se ha hecho y no vamos a especular. Lo que sí sabemos es cómo funciona una piel, y eso explica bastante más de lo que parece.

Ninguna cara se sostiene solo con genética

La genética marca el punto de partida, pero a partir de los 25-30 años la piel produce menos colágeno de forma gradual, y eso ocurre en todas, famosas o no. Lo que cambia es el mantenimiento: protegerla del sol, cuidarla en casa y, para quien lo decide, apoyarse en tratamientos médicos.

Se puede tener una genética magnífica y pasar años fumando, tomando el sol sin protección o durmiendo poco: la piel lo cobra igual. Y el calendario tampoco manda: hay pieles de 25 años con poca reserva de colágeno y de 35 con mucha.

Una sesión aislada no hace milagros

En consulta es habitual escuchar: "doctora, me hice una hidratación y no noté nada". Y es lógico. Una sesión aislada de hidratación inyectada con ácido hialurónico o de PDRN, por ejemplo, puede mejorar determinados aspectos de la piel, pero rara vez se nota de un día para otro, y el resultado depende del tratamiento y de cada paciente. Es como ir al gimnasio un solo día: nadie espera verse distinta al siguiente.

Muchos tratamientos se plantean en pautas de varias sesiones y con mantenimiento. Una sesión aislada sirve de poco; la constancia, mucho más.

Mujer recibiendo un tratamiento cosmético para la piel en una clínica | Pexels

Tres motivos para dejar de compararte

1. Viven de su imagen. Para una actriz, la piel es una herramienta de trabajo, y cuidarla es una prioridad profesional, no un capricho.

2. Tienen un equipo entero detrás. Estilistas, maquilladores, iluminación, fotografía y postproducción trabajan para que la imagen que ves sea la mejor versión posible. Incluso la comparación con la que hemos empezado este artículo está hecha con fotos elegidas. Y tú te comparas, bajo la luz del baño un lunes por la mañana, con su mejor fotograma.

3. Tienen medios. Los recursos no son comparables: hay quien invierte en una sola intervención lo que cuesta una vivienda. Compararse sin ese presupuesto es jugar el mismo partido con otras reglas.

Qué sí puedes hacer

Antes de nada: cuidar tu piel o no hacerlo es una decisión personal, y las dos opciones son igual de válidas. Si decides hacerlo, aquí está la buena noticia: no importa tanto lo que te haces como la constancia con la que lo haces. Un plan sencillo y sostenido vale más que un gran gasto puntual.

Primero, identifica qué necesita tu piel. Manchas, flacidez, deshidratación, textura irregular: no todas las pieles necesitan lo mismo, y por eso conviene empezar con una valoración médica en lugar de copiar lo que ves en redes.

Manchas, flacidez, deshidratación, textura irregular: no todas las pieles necesitan lo mismo, y por eso conviene empezar con una valoración médica en lugar de copiar lo que ves en redes. Segundo, conviértelo en un hábito, no en un evento. Un tratamiento adecuado a tu caso, con un calendario realista que puedas respetar durante años, gana siempre a uno ambicioso que abandonas en tres meses.

Un tratamiento adecuado a tu caso, con un calendario realista que puedas respetar durante años, gana siempre a uno ambicioso que abandonas en tres meses. Tercero, protege lo que ya tienes. El protector solar diario sigue siendo la base de cualquier plan: ningún tratamiento compensa el daño solar acumulado.

Así que la próxima vez que te descubras comparándote con una famosa, recuerda que lo que ves es el resultado de años, de un equipo y de muchos recursos. Si decides cuidar tu piel, hazlo con constancia y a tu medida. Tu piel te lo agradecerá.