Cómo maquillarte en Halloween: 4 ideas fáciles y originales para hacer en casa

Halloween ya está aquí y, con él, llega la oportunidad perfecta para dejar volar la imaginación y sorprender con un look de miedo. Aunque el disfraz es importante, el maquillaje puede convertirse en el gran protagonista de cualquier estilismo y marcar la diferencia sin necesidad de complicarse demasiado.

Si todavía no tienes claro cómo maquillarte este 31 de octubre, no te preocupes. No hace falta ser una experta ni tener un montón de productos para conseguir un resultado espectacular. Con unos pocos básicos y algo de paciencia, puedes crear un maquillaje original y perfecto para la ocasión.

Desde los clásicos que nunca fallan hasta opciones más atrevidas, te enseñamos cuatro maquillajes de Halloween fáciles de recrear en casa con los que causar sensación en cualquier fiesta.

Mujer con un maquillaje sencillo de Halloween | Pexels

Vampire glam chic

El maquillaje vampire glam chic es la versión más elegante y sofisticada de uno de los clásicos de Halloween. La propuesta combina una piel luminosa, una mirada intensa y unos labios cereza bien definidos para conseguir un resultado llamativo sin necesidad de recurrir a maquillajes demasiado elaborados.

Para crearlo, la clave está en trabajar una base uniforme y añadir iluminador en los puntos altos del rostro, mientras se marca el contorno para resaltar las facciones. En los ojos, las sombras marrones o burdeos y un eyeliner negro ligeramente alargado ayudan a conseguir una mirada más intensa y felina. Una máscara de pestañas bien definida termina de completar el efecto.

El toque final lo ponen los labios, con un tono rojo cereza o burdeos bien perfilado y un poco de gloss en el centro para aportar volumen. Solo necesitas cuatro básicos: contorno, tinte de labios, eyeliner negro y máscara de pestañas. Una opción sencilla y favorecedora para sumarte a Halloween con un aire misterioso y glamuroso.

Cicatriz sangrienta

El maquillaje de cicatriz sangrienta es una opción perfecta para quienes buscan una opción resultona sin tener que invertir demasiado tiempo ni utilizar productos profesionales. El efecto recrea una grieta en la piel y puede colocarse en la frente, la mejilla o cualquier otra zona del rostro.

Para hacerlo en casa, solo necesitas un trozo de papel de aluminio, que tendrás que arrugar para crear una textura irregular, y un producto de color rojo, como un pintalabios. Después, aplica el color sobre el papel y presionarlo suavemente sobre la piel para transferir el dibujo. Las irregularidades del aluminio ayudarán a crear un efecto agrietado, similar al de una cicatriz.

Puedes intensificar el resultado añadiendo pequeños toques de rojo más oscuro en algunas zonas para simular profundidad y conseguir un acabado más sangriento. Es un truco fácil, económico y original para darle un giro a tu maquillaje sin necesidad de ser una experta.

Arañazo en el ojo

El maquillaje de arañazo alrededor del ojo es ideal para quienes buscan un efecto más realista y aterrador. Con unos pocos productos puedes recrear la apariencia de una herida hecha con garras, consiguiendo un resultado impactante.

Para ello, puedes utilizar un tenedor como referencia para dibujar las líneas en la zona del ojo, y marcar después los trazos con maquillaje rojo. Para darle más profundidad, añade pequeñas cantidades de sombra oscura en algunos puntos y difumínalo con un bastoncillo para crear sensación de volumen y suavizar algunos bordes.

Así conseguirás una herida más intensa y siniestra, perfecta para completar un disfraz de Halloween. Eso sí, evita aplicar productos o utilizar el tenedor demasiado cerca del ojo.

Mini fantasmas

Si prefieres un maquillaje más dulce y divertido, los mini fantasmas son una alternativa perfecta. En lugar de apostar por heridas o efectos terroríficos, esta propuesta añade un toque original y adorable al rostro. Además, es tan fácil de hacer que no necesitas tener experiencia con el maquillaje.

Para recrearlos, utiliza una sombra blanca y, con la yema del dedo, dibuja pequeñas siluetas de fantasmas en uno de los laterales de la cara, por ejemplo, en la mejilla. No hace falta que queden todos iguales.

Cuando tengas las siluetas, utiliza un eyeliner negro para añadir los ojos y la boca a cada fantasma. Puedes dibujar expresiones diferentes para darles personalidad y conseguir un acabado todavía más cute. Un maquillaje sencillo, bonito y original para celebrar Halloween.

Con estas cuatro ideas de maquillaje, seguro que causarás sensación. Son propuestas fáciles, originales y bonitas que puedes recrear en casa sin necesidad de ser una experta ni contar con productos especiales. ¡Elige tu favorita y prepárate para triunfar!