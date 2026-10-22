¿Tus dientes están más amarillos a partir de los 40? La explicación está en el esmalte

A partir de los 40 años, muchas personas empiezan a notar que sus dientes ya no tienen la misma blancura que antes. Aunque mantienen una buena higiene dental y recurren a tratamientos para aclarar su sonrisa, los resultados no siempre son los esperados. Sin embargo, el motivo no tiene por qué ser el café, el té o el tabaco.

Con el paso del tiempo, el esmalte, la capa externa del diente, se va desgastando y deja ver cada vez más la dentina, un tejido interno de tono amarillento. Por eso, en algunos casos, repetir un blanqueamiento dental no sirve para conseguir la sonrisa más blanca que se busca.

Así lo explica la doctora Eugenia Cervantes, odontóloga y fundadora de su clínica en Madrid, que insiste en la importancia de distinguir entre las manchas superficiales y los cambios de color provocados por el desgaste del esmalte. Aunque pueden parecer lo mismo, el tratamiento que necesita cada caso es diferente.

Mujer sonriendo | Pexels

Dientes más amarillos con la edad

El esmalte es la capa externa que protege los dientes, y a diferencia de otros tejidos del organismo, no se regenera una vez que se ha perdido. Su desgaste puede empezar mucho antes de los 40 años, pero se hace más evidente con el paso del tiempo, después de años de exposición a alimentos y bebidas ácidas, el cepillado, el bruxismo y la propia masticación.

Cuando el esmalte pierde grosor, la dentina que hay debajo empieza a transparentarse más. "La dentina es de un color amarillento por naturaleza, mucho más oscuro que el esmalte. Cuanto más fino está el esmalte, más dentina se asoma a través de él, y más amarillento se ve el diente", explica la doctora Cervantes.

Mujer sonriendo | Pexels

Por eso, unos dientes más amarillos no siempre son señal de una mala higiene dental o de una mayor acumulación de manchas. En ocasiones, el cambio se debe al desgaste que los dientes han sufrido a lo largo de los años.

Por qué el blanqueamiento deja de funcionar

El blanqueamiento dental puede dar muy buenos resultados cuando el color de los dientes se debe a manchas acumuladas en el esmalte, como las que pueden provocar el café, el té o el tabaco.

El problema aparece cuando el tono amarillento viene de la dentina y no de las manchas superficiales. En estos casos, el tratamiento tiene un efecto más limitado: "El gel blanqueador puede aclarar ligeramente la superficie, pero no puede cambiar el color de fondo que se ve a través de un esmalte cada vez más fino", aclara la odontóloga.

Mujer en el dentista | Magnific

Esto explica por qué algunas personas sienten que el blanqueamiento ya no les funciona como antes o que los resultados duran menos. No significa necesariamente que el tratamiento haya perdido eficacia, sino que el origen del color puede haber cambiado.

Qué alternativas existen

Si el cambio de color está relacionado con la pérdida de esmalte, existen otras opciones que pueden valorarse en función del estado de los dientes y del resultado que se quiera conseguir.

Una de ellas son las carillas de composite o porcelana, que permiten modificar el color y el aspecto de los dientes. La elección depende de cada caso y debe ir acompañada de una valoración previa para determinar qué opción es la más adecuada.

Mujer sonriendo | Magnific

También es importante proteger el esmalte que todavía se conserva. Cuando el desgaste está relacionado con el bruxismo, es decir, con apretar o rechinar los dientes, puede recomendarse una férula de descarga para protegerlos y evitar que el problema siga avanzando.

En cualquier caso, lo primero es identificar de dónde viene el cambio de color. No es lo mismo tener manchas superficiales que haber perdido parte del esmalte, y distinguir entre ambas situaciones es clave para elegir el tratamiento adecuado.