Estos son los productos de maquillaje que usa Simone Biles para competir

Simone Biles ha sido la gran protagonista de los Juegos Olímpicos de París 2024. La gimnasta estadounidense, que en sus últimos Juegos se vio obligada a retirarse debido a problemas de salud mental, ha vuelto a la carga sumando dos oros olímpicos a su palmarés, el de equipos y el individual.

Simone Biles compitiendo en los Juegos Olímpicos de París | Gtres

Pero su gesta deportiva no ha sido lo único que ha hecho brillar a Biles en la capital de Francia, su maillot, con más de 6.000 cristales, deslumbró a todos los asistentes en el Bercy Arena y también a los telespectadores. Y es que una GOAT ("Greatest of all time", en español: "La mejor de la historia") como ella debe tener en cuenta hasta el más mínimo detalle.

Un traje deslumbrante de 5.000 euros debía ir acompañado de un peinado perfecto y de un maquillaje que se mantuviera en perfectas condiciones durante toda la competición. Por eso, uno de los momentos más virales de su participación en estos Juegos fue cuando las cámaras la pillaron retocándose.

Simone Biles maquilándose en los Juegos Olímpicos de París | Getty Images

Estos son los productos de maquillaje que usa Simone Biles

La gimnasta de 27 años siempre luce un delineado de ojos perfectamente dibujado y lo acentúa con unas pestañas postizas muy densas, que le añaden aún más dramatismo a la mirada. Biles también se hace una sombra de ojos en tonos tierra, resalta zonas estratégicas del rostro con iluminador y acentúa sus pómulos con un contouring perfecto.

Todo este maquillaje tan elaborado se mantiene en su sitio gracias a unos polvos translúcidos que Biles no duda en aplicarse en medio la competición. Con ellos consigue fijar su maquillaje y evitar que el sudor le cree brillos innecesarios. En concreto, utiliza el matificante Invisimatte de Fenty Beauty -la marca de Rihanna-, un producto que "fija el maquillaje y prolonga su duración mientras difumina los poros y combate el brillo al instante en las áreas deseadas" y que se puede conseguir en Sephora por 35,99 euros.

Simone Biles aplicándose polvos matificantes en los Juegos Olímpicos de París 2024 | Getty Images

Estos polvos vienen en una cajita con espejo, algo que le resultó muy útil a la estrella de los Juegos Olímpicos, pues lo pudo usar para volverse a perfilar los labios con el lápiz Suède de NYX en un tono marrón oscuro con el que consigue definir y dar volumen.

Estos dos productos de maquillaje la acompañaron a la zona de competición dentro de su despampanante neceser decorado con apliques brillantes tipo Swarovski.