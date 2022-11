Los eau de parfum rellenables de 13,50€ de Mercadona para triunfar estas Navidades

Un buen eau de parfum es el mejor acompañante de cualquier look. La fragancia es una de las formas más personales de mostrarnos a los demás. Por eso, no basta con desprender cualquier tipo de olor: cada persona debe encontrar el aroma que más se ajuste a su personalidad.

A la hora de escoger un buen eau de parfum, el factor fundamental debe ser buscar aquella colonia que nos agrade y que muestre algo de nuestra personalidad, más allá del aspecto puramente económico. Por suerte, existen gamas de eau de parfum de altísima calidad a precios asequibles, como por ejemplo los productos Verissime Bright y Verissime Style de Mercadona.

Estas colonias se han vuelto tremendamente populares porque aúnan calidad y buen precio. Además, son rellenables, por lo que podrás recargarlas sin necesidad de hacerte con un nuevo pulverizador.

Por si fuera poco, la gama Verissime Bright y Verissime Style vienen en formato lote, que incluye el Eau de Parfum Refill de 200 ml., un Mini Vapo de 20 ml., y un decantador, con versiones tanto para mujer como para hombre:

Lote Verissime Bright for Her

Lote Verissime Bright for her de Mercadona | Mercadona

La fragancia Verissime Bright for Her pertenece a la familia olfativa floral cítrica musk. Se trata de un aroma fresco que se convierte en una suave caricia floral como un velo de pétalos de blanco azahar.

Lote Verissime Style for Him

Lote Verissime Style for Him de Mercadona | Mercadona

Verissime Style for Him desprende una fragancia cítrica amaderada aromática. Al igual que Bright for her, predominan las notas cítricas que se funden sobre un corazón de hojas verdes y un fondo amaderado.

¿Cómo se rellenan?

Los lotes Verissime se diferencian del resto de eau de parfum porque son rellenables. Una vez se acaba la fragancia en el pulverizador, es posible recargarla y volverla a utilizar. Este innovador sistema mejora la versatilidad de los envases y además favorece la sostenibilidad.

Para recargar el eau de parfum Verissime, basta con desenroscar la tapa del Eau de Parfum Refill y colocarle el decantador. Posteriormente, quitamos la tapa y desenroscamos también el vaporizador del frasco de cristal. Ahora podremos recargar el mini vapo. Tras rellenarlo, colocamos de nuevo el vaporizador y la tapa en el mini vapo, así como la tapa en el Refill. De esta manera, lo mantendremos en óptimas condiciones para volverlo a utilizar.

¿Dónde se puede comprar?

Los lotes Verissime se pueden conseguir en cualquier establecimiento de Mercadona por un precio de 13,50€ euros. Aun así, si quieres hacerte con estos perfumes ya mismo, puedes comprarlos en su página web.