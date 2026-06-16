Cómo mejorar tu gazpacho de siempre para cuidar la piel desde dentro

Llega el verano y la rutina cambia. Los platos de cuchara calientes dan paso a las ensaladas y, por supuesto, al rey indiscutible de nuestra nevera: el gazpacho. Nos soluciona una cena ligera, nos sirve de entrante en la comida y nos quita la sed a media mañana. En definitiva, nos hace la vida más fácil en esos días en los que, reconozcámoslo, lo último que nos apetece es pasarnos horas pasando calor entre fogones.

Curiosamente, con el buen tiempo también cambia la forma de cuidarnos por fuera. Es la época en la que revisamos el neceser y buscamos cremas más ligeras o sérums que nos ayuden a combatir las arrugas, las manchas del sol y esa falta de luminosidad que a veces nos vemos al mirarnos al espejo. Nos encanta vernos bien y mimar nuestro rostro, pero a menudo gastamos tiempo y dinero en cremas, olvidando que la verdadera belleza también se cocina desde dentro.

Resulta que tu taza de gazpacho de toda la vida es, en realidad, el mejor cosmético que tienes en casa. Como explica la cosmetóloga Raquel González, creadora de Byoode: "El tomate aporta antioxidantes como el licopeno, el pimiento suma vitaminas C y A, el pepino refresca e hidrata, y el aceite de oliva virgen extra añade grasas saludables". Por eso, la experta es firme defensora de cuidar el cuerpo combinando lo que nos ponemos en la cara con lo que comemos.

Gazpacho | Magnific

La importancia del microbioma intestinal

Seguro que más de una vez has oído eso de que "somos lo que comemos", y es una gran verdad. Los expertos han descubierto que la salud de nuestro intestino está directamente conectada con el aspecto de nuestro rostro. Si las bacterias buenas de nuestra digestión no están bien alimentadas, el cuerpo se desequilibra.

La experta Marta Agustí lo aclara perfectamente: "La piel no vive aislada. Lo que ocurre en el intestino se puede reflejar en cómo se ve y cómo se comporta: una piel más apagada, más reactiva o con menos confort también puede estar relacionada con un microbioma intestinal desequilibrado".

¿La solución? Empezar a transformar para mejor tus recetas estrella. Ahora en verano, el gazpacho. Y no, no se trata de cambiar la receta de tu madre ni de hacer inventos raros en la cocina. El truco consiste en enriquecer nuestro gazpacho con prebióticos, que son, básicamente, el alimento favorito de esas bacterias buenas. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, añade que "si queremos que el microbioma esté más equilibrado, necesitamos darle materia prima de calidad y variedad".

Manos sosteniendo el modelo del intestino | iStock

Un gesto muy fácil

Para sumarte a esta tendencia no tienes que complicarte la vida. Hoy en día existen suplementos prebióticos en polvo muy fáciles de encontrar en farmacias o tiendas especializadas.

El gazpacho es el aliado perfecto para tomarlos porque es un plato que se toma en frío. Los prebióticos sufren con el calor, por lo que si los echas en un puré caliente o en un guiso, pierden sus propiedades. En el gazpacho, en cambio, se mantienen intactos.

¿Cómo se hace? Es tan fácil como añadir una cucharadita (unos 5 gramos) directamente en tu vaso de gazpacho justo en el momento en el que te lo vayas a tomar, y remover bien. Listo.

Gazpacho | Magnific

¿Cuándo notarás resultados?

Como bien dice la directora nutricional de Advanced Nutrition Programme: "Lo importante es la constancia. Este tipo de gestos funcionan cuando se integran de manera fácil en el día a día, no cuando se convierten en una obligación más". Dicho esto, si eres constante, los resultados los notarás muy pronto.

Primero, te sentirás más ligera, con menos pesadez y una mejor digestión. Y después, tal y como concluye Marta Agustí, "la piel puede reflejar ese equilibrio con más luminosidad, hidratación y resistencia".

¡Buen provecho!