Acné adulto: por qué te siguen saliendo granos a los 30 años

Hoy, 6 de junio, se celebra el Día del Acné, una fecha idónea para derribar uno de los mitos estéticos más extendidos: que los granos son cosa de adolescentes. La realidad es que cada vez son más las personas que, superada la barrera de los 30 o los 40 años, se miran al espejo y descubren brotes con los que no contaban. No es una fase pasajera ni un problema de higiene; es una patología crónica que requiere entender cómo funciona la piel madura.

Para arrojar luz sobre este problema, la Dra. Ana Carrasquilla, especialista en dermatología médico-quirúrgica de IMR, detalla las diferencias fundamentales de esta afección según la edad, las falsas creencias que la rodean y las claves de los expertos para mantenerla bajo control de una vez por todas.

Brote de acné | Freepik

Así se comporta el acné maduro

Pensar que el acné adulto es igual al de la pubertad es el primer error. Mientras que en la adolescencia el rostro se llena de los clásicos puntos negros y blancos en la famosa "zona T" (frente y nariz), en la madurez el mapa cambia por completo.

La "zona U": El acné adulto prefiere instalarse en el tercio inferior de la cara. Es especialmente habitual en la línea de la mandíbula, el mentón y la parte alta del cuello.

El acné adulto prefiere instalarse en el tercio inferior de la cara. Es especialmente habitual en la línea de la mandíbula, el mentón y la parte alta del cuello. Lesiones más dolorosas: En esta etapa, el cuadro es más inflamatorio. Suelen aparecer nódulos profundos, internos y dolorosos en una piel que, además, es más sensible, se deshidrata con facilidad y es propensa a quedarse con marcas o manchas postinflamatorias. De hecho, la doctora señala que más del 80% de los casos en mujeres adultas pertenecen al subtipo persistente.

¿Por qué ocurre? El origen es multifactorial, pero el gran detonante es hormonal. Existe una hipersensibilidad de las glándulas sebáceas a los andrógenos (incluso si las analíticas de sangre salen normales), a lo que se suma un desequilibrio en el microbioma cutáneo y una barrera de la piel debilitada.

Acné | iStock

"Persisten mitos como que se debe a la falta de higiene, que el sol lo mejora o que es una fase pasajera, cuando en realidad se trata de una patología crónica", advierte la Dra. Carrasquilla.

A esto hay que añadir el impacto emocional. Lidiar con brotes visibles en mitad de la vida laboral o social genera altos niveles de ansiedad, llegando a provocar la cancelación de eventos o reuniones por pura inseguridad.

Los últimos avances

Al tratarse de una piel más madura y delicada, el tratamiento no puede ser el mismo que usábamos a los 15 años. La Dra. Carrasquilla apuesta por un abordaje combinado.

A nivel médico y dermatológico, los clásicos aliados siguen siendo los retinoides tópicos, el ácido azelaico y, en casos específicos de mujeres, los tratamientos antiandrogénicos orales o dosis bajas de isotretinoína.

Por otro lado, la clascoterona al 1% destaca como uno de los avances más recientes. Se trata del primer inhibidor tópico de los receptores de andrógenos. Actúa directamente sobre el poro de forma localizada para frenar el origen hormonal, sin efectos secundarios en el resto del cuerpo.

También están los nuevos láseres (longitud de onda de 1726 nm). En la consulta, además de los peelings químicos y la terapia fotodinámica para reducir la inflamación, este nuevo tipo de láser permite dianas selectivas directamente en la glándula sebácea, logrando resultados mucho más precisos y duraderos.

Mujer haciéndose un tratamiento facial con láser | Freepik

El peor enemigo del tratamiento

Si hay algo que penaliza el éxito de un tratamiento contra el acné es querer ver resultados de la noche a la mañana. El ciclo natural de renovación de nuestra piel tarda entre 28 y 35 días, por lo que la evidencia clínica demuestra que los efectos reales no empiezan a ser visibles hasta pasadas las 8 o 12 semanas.

Uno de los fallos más repetidos en el día a día es tirar la toalla antes del primer mes. Ya sea por falta de paciencia o porque la piel experimenta una ligera irritación inicial (muy común con ciertos activos), abandonar el proceso antes de tiempo es la principal causa de fracaso.

Al ser una condición crónica, la solución no pasa por un producto milagro temporal, sino por una estrategia de mantenimiento a largo plazo. La experta aconseja huir de rutinas larguísimas y optar por el minimalismo cosmético: limpieza suave que no agreda la barrera de la piel + hidratación reparadora y estrictamente no comedogénica + uso continuado de activos (como los retinoides) para mantener el poro limpio y la inflamación a raya.