Glazed, blooming y colores vitamina: así serán las uñas que arrasarán este verano 2026

Si hay un momento del año en el que las uñas reclaman protagonismo, es el verano. Con la piel bronceada, los looks más ligeros y las vacaciones a la vuelta de la esquina, la manicura deja de ser un simple detalle para convertirse en uno de los accesorios más visibles y comentados de la temporada. Las mangas cortas, las sandalias y los planes al aire libre hacen que las manos estén más expuestas, convirtiendo las uñas en una auténtica carta de presentación.

¿La consigna? Más luz, más color y mucha personalidad. El objetivo ya no es seguir una única tendencia, sino encontrar aquella que mejor encaje con el estilo de cada persona. Ya sea a través de tonos vitamina, efectos nacarados o diseños decorativos llenos de fantasía, las uñas se consolidan como uno de los grandes protagonistas de los looks estivales.

Mujer pintándose las uñas | Magnific

Adiós al stiletto extremo

Las formas imposibles pierden terreno este verano. En su lugar triunfan siluetas más cómodas, elegantes y fáciles de llevar.

La almendra corta se mantiene como una de las favoritas por su capacidad para estilizar las manos sin resultar excesiva. También ganan protagonismo las uñas ovaladas de acabado natural y la clásica squoval, a medio camino entre la cuadrada y la ovalada, perfecta para quienes buscan un resultado limpio y versátil.

Uñas stiletto pintadas | Magnific

La tendencia general apunta hacia una estética más relajada: uñas bonitas, sí, pero sin complicaciones.

El efecto glazed sigue reinando

Hay tendencias que llegan para quedarse y el acabado glazed es una de ellas. Ese brillo translúcido con efecto espejo que popularizaron las donut glazed nails evoluciona este verano hacia versiones más luminosas y sofisticadas.

Funciona especialmente bien sobre blancos lechosos, rosas suaves, tonos melocotón y nudes cálidos, aportando un efecto jugoso y elegante que favorece prácticamente a todo el mundo. El resultado: uñas que parecen capturar la luz desde cualquier ángulo.

Uñas efecto glazed | Pexels

La nueva obsesión se llama blooming

Si el glazed representa el lado más minimalista de la temporada, el blooming llega para conquistar a quienes buscan algo más artístico.

La técnica consiste en dejar que el esmalte se expanda sobre una base específica, creando diseños fluidos y orgánicos que recuerdan a acuarelas, pétalos o formas abstractas. Ninguna manicura queda exactamente igual a otra, y ahí reside gran parte de su encanto.

Uñas con diseño | Pexels

Es una tendencia fresca, creativa y con un punto hipnótico que ya empieza a inundar Pinterest e Instagram.

La francesa también cambia de rumbo

La manicura francesa sigue siendo un clásico, pero este verano se aleja de su versión más tradicional.

Las puntas de colores vibrantes, los detalles metalizados y las combinaciones inesperadas sustituyen al habitual blanco impoluto. El resultado mantiene la elegancia de siempre, pero con una dosis extra de diversión.

Mujer con las uñas pintadas | Magnific

El verano se tiñe de colores vitamina

Las tonalidades que dominan la temporada tienen algo en común: transmiten energía. Los corales intensos, los naranjas soleados, los rojos cálidos y los rosas vibrantes lideran las tendencias y se convierten en los mejores aliados de las pieles bronceadas.

Junto a ellos conviven propuestas más suaves, como los blancos lechosos, los nudes con matices dorados, el amarillo mantequilla o los rosas empolvados que aportan un aspecto fresco y luminoso.

Uñas coloridas | Pexels

Más allá de las modas, los expertos recomiendan elegir colores que encajen con el estilo personal y que resulten fáciles de combinar con los looks del día a día.

Flores 3D, aura nails y efecto acuarela

Para quienes no entienden el verano sin un toque de fantasía, los diseños decorativos siguen teniendo mucho que decir.

Las flores en relieve, las aura nails inspiradas en degradados de color y los efectos acuarela continúan ganando adeptas temporada tras temporada. Son originales, favorecedores y aportan ese punto diferencial que convierte una manicura en tema de conversación.

Uñas con diseño 3D | Pexels

Porque si algo nos deja claro el verano 2026 es que las uñas ya no son un complemento discreto: son parte del look.