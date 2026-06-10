La caída capilar, el efecto secundario de la operación bikini del que alertan los expertos

Con la llegada del buen tiempo, miles de personas se lanzan a la conocida operación bikini con el objetivo de perder peso en pocas semanas. Dietas exprés, ayunos prolongados, rutinas detox o planes de ejercicio intensivos se convierten en algunas de las fórmulas más populares para llegar al verano con la imagen deseada.

Sin embargo, los especialistas advierten de que estos cambios drásticos pueden tener consecuencias inesperadas para la salud y la estética. Uno de los efectos que más preocupa a los expertos es la caída capilar asociada a las pérdidas rápidas de peso.

Cada vez son más las personas que, tras adelgazar de forma acelerada, comienzan a notar una pérdida de densidad, un aumento de cabello en la ducha o un debilitamiento general del pelo. El doctor Javier De Felipe, experto en salud capilar, alerta de que esta situación se ha convertido en una de las consultas más frecuentes en los meses previos al verano.

Peine con pelo | Pexels

Cuando el cuerpo entra en modo alerta

Según explica el especialista, los procesos de adelgazamiento brusco pueden generar una respuesta de estrés en el organismo. "El cuerpo interpreta estos cambios como una situación de estrés", señala.

Cuando esto ocurre, el organismo prioriza funciones esenciales para la supervivencia y deja en segundo plano otras consideradas menos importantes, como el crecimiento del cabello. A ello se suman posibles déficits nutricionales, alteraciones hormonales y un aumento de los niveles de cortisol, factores que pueden afectar directamente al ciclo capilar.

Peine con pelo | Pexels

Uno de los aspectos que más desconcierta a quienes sufren este problema es que la pérdida de cabello suele manifestarse semanas o incluso meses después del proceso de adelgazamiento.

Por este motivo, muchas personas atribuyen la caída al cambio de estación o a la llegada del verano, cuando en realidad el desencadenante se produjo tiempo atrás. Los especialistas recuerdan que el cabello responde de forma más lenta a los cambios del organismo y que los efectos de una restricción nutricional pueden tardar en hacerse visibles.

Peine con pelo | Pexels

El peligro de las dietas virales

Las redes sociales han impulsado en los últimos años multitud de retos para adelgazar rápidamente. Ayunos extremos, planes alimentarios muy restrictivos o tendencias detox acumulan millones de visualizaciones, especialmente antes de la temporada estival.

Mujer comiendo cerezas | Magnific

Sin embargo, los expertos advierten de que muchas de estas prácticas reducen de forma significativa el consumo de proteínas, hierro y otros nutrientes fundamentales para la salud capilar. "El problema es que el cuerpo puede adelgazar rápido… pero el pelo también puede resentirse muy rápido", advierte el experto.

Un problema que afecta a la autoestima

Más allá de la cuestión física, la caída del cabello puede tener importantes consecuencias emocionales. La situación resulta especialmente difícil para muchas personas que habían iniciado un proceso de pérdida de peso precisamente para sentirse mejor con su imagen.

Según los especialistas, es habitual que aparezcan sentimientos de frustración cuando, tras alcanzar el objetivo deseado en la báscula, comienzan a percibirse signos evidentes de pérdida de volumen o densidad capilar.

Peine con pelo | Magnific

Así pues, los expertos recomiendan evitar las pérdidas bruscas de peso y apostar por procesos progresivos supervisados por profesionales. Mantener una alimentación equilibrada, rica en proteínas, hierro y micronutrientes esenciales, así como controlar los niveles de estrés, son algunas de las claves para proteger la salud capilar durante un proceso de adelgazamiento.

"El objetivo no debería ser adelgazar rápido, sino hacerlo de forma saludable", concluye el especialista, recordando que la recuperación del cabello suele ser mucho más lenta que la del resto del organismo.