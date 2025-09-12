María Fernández-Rubíes cuenta los detalles del percance que sufrió el marido de Ale Navarro el día de su boda

La boda de Ale Navarro y Carlos Fuente fue muy especial, comenzando por el precioso vestido de novia que lució la creadora de contenido con un corsé artesanal como pieza estrella y terminando con la hermandad que respiraba entre las influencers invitadas. Una de ellas, María Fernández-Rubíes, nos ha contado a NovaMás algunos detalles del enlace.

Un enlace emotivo y con percance para el novio

María define el día como inolvidable, marcado por la emoción y la cercanía. "El pobre novio acabó con la mano escayolada, pobrecito mío. Fue un bodón, fue superemotivo. Para mí fue muy familiar, se nota que son novios muy queridos y yo creo que eso hace mucha diferencia en una boda", nos confesaba.

La creadora de contenido también destacó el ambiente festivo que se respiró entre los invitados, una sensación que, para ella, tiene mucho que ver con la forma de ser de los protagonistas. "Cuando los novios son novios muy queridos, como muy arropados y que la gente tiene tantas ganas de pasarlo bien con ellos. Y fue una boda espectacular", añadía.

El enlace, celebrado en un entorno idílico, reunió a numerosas caras conocidas del mundo de la redes sociales. Más allá de la espectacularidad, lo que más llamó la atención fue esa complicidad que se generó entre amigos y familiares, un detalle que María subraya como lo que realmente marca la diferencia en este tipo de momentos.

La evolución de la lesión

Tras la boda, la pareja viajó a las Seychelles para disfrutar de una idílica luna de miel. Ale Navarro está compartiendo con sus 145 mil seguidores cada detalle en stories, incluyendo la evolución de la lesión de su ahora marido: "La mano de bolita va bien, le duele menos que en Madrid, aunque el vuelo fue duro porque se le hinchaba y era muy incómodo. Pero va mejorando. (Esto que veis está durísimo)".

María Fernández-Rubíes y su visión de la moda

Más allá del incidente del novio, la boda se convirtió en un auténtico desfile de tendencias. La novia brilló con su vestido de María Martí; María Pombo lució embarazo con un vestido rojo de Redondo Brand; Bea Gimeno, también en clave premamá, apostó por el animal print; y Marta Pombo eligió un look colorido de Never Fully Dressed.

Por su parte, María Fernández-Rubíes apostó por un vestido palabra de honor de Redondo Brand en blanco con estampado floral en naranja, que combinó con una capa del mismo tono para adaptarse al clima del norte. La creadora de contenido es una auténtica experta en moda y con ella hablamos sobre cómo ha evolucionado su forma de entender el estilo.

Nos confesó que con el tiempo ha aprendido a no cerrarse a tendencias que antes rechazaba: "La verdad que no te quiero decir algo que no me pondría nunca, porque ya me he pasado a decir que algo no me lo pondría y luego me lo he puesto. Y creo que cambiar de opinión es guay y es también un poco madurar".

Su filosofía a la hora de vestir tiene más que ver con lo que le favorece que con prohibiciones absolutas. "Algo que quizás no me pondría es algo que no me favoreciese, porque a mí no me sienta bien. A lo mejor una bota muy alta, porque tengo las piernas más cortas, por ejemplo", explicaba.

Una visión cercana y realista que conecta con muchas de nosotras y que refleja cómo las influencers, más allá de sus eventos y looks espectaculares, también se enfrentan a dudas de estilo como cualquiera.