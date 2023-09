Cómo cuidar tu cabello cuando practicas deporte

Si llevas un estilo de vida saludable y activo, es probable que hayas experimentado los desafíos que el ejercicio puede plantear a tu cabello. Después de una intensa sesión de entrenamiento, es común que tu melena termine sudada, grasienta y enredada, lo que te hace pensar en ir directamente a la ducha. No obstante, hemos oído decir en más de una ocasión que no es bueno lavar el pelo a diario, por lo que cuadrar los entrenamientos y las duchas completas se vuelven un auténtico problema matemático.

Sin embargo, existen fórmulas para que ser deportista no comprometa la salud de tu cabello. Los expertos en cuidado capilar de Batiste han reunido una serie de consejos para ayudarte a mantener tu pelo en su mejor estado antes, durante y después de hacer deporte. ¡Toma nota!

1. Hidrata tu cabello antes del ejercicio

Antes de comenzar tu rutina de ejercicio, es fundamental que tu cabello esté bien hidratado. Siempre que sea posible, unta tu melena con un acondicionador sin enjuague para que actúe como barrera protectora ante el sudor. Si ese día toca lavarse el pelo, entonces puedes emplear tu mascarilla habitual o productos naturales como aceite de coco o aceite de argán. Esto no solo ayudará a prevenir el encrespamiento, sino que también protegerá tu cabello de factores externos dañinos, como el cloro de la piscina o la exposición al sol, en el caso de que hagas deportes al aire libre.

2. Recoge tu melena de manera adecuada

Además de la comodidad durante el ejercicio, optar por peinados adecuados es esencial para cuidar tu cabello. Recoger tu melena en un moño alto, una trenza o cualquier otro peinado que evite que se enrede es una excelente idea. Asegúrate de que el peinado no sea demasiado ajustado para evitar dañar tu cabello y utiliza accesorios que no dejen marcas en él. Si tienes flequillo, retíralo de tu frente con horquillas o una cinta deportiva que absorba el sudor, así no terminarás con esos 4 pelos pegados a tu frente como si llevaras gomina.

3. Lava tu cabello según sea necesario

Si tu entrenamiento incluye mucho cardio, es importante lavar tu cabello después de cada sesión para eliminar la acumulación de sudor y evitar posibles problemas en el cuero cabelludo. Emplea productos de limpieza suaves y adecuados para tu tipo de cabello, evitando aquellos con ingredientes agresivos como sulfatos y parabenos, sobre todo si las clases de cardio intenso las haces a diario y debes pasar por la ducha cada 24 horas.

4. Deja que tu pelo se seque al aire

Si no tienes tiempo para usar un secador de pelo después de ducharte en el gimnasio, puedes optar por dejar que tu cabello se seque al aire, aunque en la temporada de otoño-invierno apetezca poco, es la mejor opción para prevenir la rotura de la fibra capilar. Envuelve tu cabello en una toalla suave para eliminar el exceso de humedad y, después de unos minutos, péinalo suavemente para evitar enredos.

5. Utiliza champú en seco

Si sientes que tu cabello no está excesivamente sucio después de hacer ejercicio, puedes recurrir al champú en seco como una alternativa rápida y así mantener la melena medio decente hasta el día que le toque lavado. Rocía el champú en las raíces de tu cabello, espera unos momentos, masajea y luego peina para darle volumen y frescura instantáneos. Esta opción también puede ser muy útil si tienes planes después del gimnasio y no tienes tiempo para un lavado completo.