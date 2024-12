La sonrisa del Jocker está de moda: Una experta en medicina estética habla del peligro de esta tendencia

La estética nunca deja de sorprendernos, y la última tendencia que nos llega desde Asia es la Kylie Smile, también conocida como la sonrisa de Joker porque recuerda a la sonrisa permanente del villano de Batman más famoso del cine.

Esta intervención quirúrgica promete elevar las comisuras de los labios para dar una apariencia más juvenil y radiante. Suena tentador, ¿verdad? pero antes de lanzarnos de cabeza, hagamos zoom en los detalles de esta peligrosa moda.

¿Por qué está de moda la sonrisa del Jocker?

No es ningún secreto que los estándares de belleza se reinventan constantemente, y la sonrisa juega un papel crucial en la percepción del rostro. Esta técnica ha captado atención porque promete un look tipo always smiling, inspirado en íconos como Kylie Jenner. Sin embargo, es una cirugía menor que modifica quirúrgicamente las comisuras labiales, algo que no es tan simple como parece.

Las comisuras de los labios no son solo un detalle decorativo; son una zona de alto movimiento. Piensa en todo lo que haces con la boca: hablar, reír, comer… Esta zona está en constante actividad gracias a músculos como el orbicular de los labios y los depresores de las comisuras.

Además, las comisuras carecen de un soporte óseo significativo, lo que significa que están sostenidas únicamente por tejidos blandos. Cuando las modificamos de forma permanente, podemos estar fijando una estructura en un lugar que no está diseñada para soportar cambios estáticos a largo plazo.

¿Dura para siempre la operación de la sonrisa del Jocker?

Aquí viene el gran dilema. La Kylie Smile puede quedar bien ahora, pero ¿qué sucede cuando el tiempo pasa? A medida que envejecemos, los tejidos faciales comienzan a descender (gracias, gravedad). Este descenso natural puede desbalancear el rostro, y unas comisuras quirúrgicamente elevadas podrían terminar pareciendo antinaturales o incluso provocar un movimiento de la boca distorsionado.

Sonrisa bonita | Pexel

Además, como es una zona dinámica, con el tiempo podrían surgir desajustes funcionales en el movimiento normal de la boca, complicaciones que quizás no se consideren al principio.

Cómo conseguir una sonrisa bonita com medicina estética

Si lo que buscas es realzar tu sonrisa, no tienes que recurrir directamente al quirófano. Procedimientos como los rellenos de ácido hialurónico son ideales para dar un toque juvenil y fresco a las comisuras de forma totalmente reversible.

Este tipo de tratamiento no solo respeta la dinámica natural de los labios, sino que también permite ajustes según los cambios que experimente tu rostro con el tiempo.

Joaquin Phoenix es el Jocker en el cine | Gtres

La Kylie Smile o sonrisa del Jocker es una tendencia que puede ser tentadora, pero es fundamental pensar en las implicaciones a largo plazo. Como siempre, lo mejor es consultar con un profesional experto que evalúe qué opción es la más adecuada para ti y tu rostro. Porque al final, la belleza auténtica está en encontrar el equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y naturalidad.