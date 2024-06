Baja 10 años la edad media con la que los españoles comienzan a hacerse retoques estéticos

Lo que antes era un secreto bien guardado entre las celebridades, hoy se ha convertido en una práctica común y aceptada por muchas personas. Cada vez más gente busca mejorar su apariencia con la ayuda de la medicina estética, y no solo aquellas que pasan la barrera de los 30. Hoy en día, es cada vez más habitual que la juventud tome el relevo y se apunte a los retoques estéticos. Pero, ¿qué está impulsando esta tendencia?

El auge de la estética entre la juventud

Según datos recientes de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la edad media a la que la población española comienza a realizarse tratamientos estéticos ha bajado significativamente de los 35 a los 26 años. Este descenso refleja un cambio en las prioridades y percepciones de la belleza entre los sectores más jóvenes. En particular, el grupo de edad entre 16 y 25 años ha visto un aumento del 20% en la realización de estos procedimientos.

"No es malo que los jóvenes se hagan tratamientos preventivos. Pero todo debe hacerse acorde a la edad en la que se está. Cuando le doy a mi piel lo que no necesita, mi piel se va a rebotar, esto deriva en que cada vez más pacientes jóvenes acuden con pieles reactivas, con rosáceas, eritemas etc., fruto de un mal uso", señala la Dra. Natalia Ribé, especialista en medicina cosmética y estética.

Jóvenes haciéndose una selfie | Freepik

Influencia de las redes sociales

Las redes sociales juegan un papel crucial en esta tendencia. Con influencers y celebridades compartiendo abiertamente sus experiencias con tratamientos estéticos, la presión por mantener una imagen impecable ha crecido. La visibilidad de estos procedimientos y los resultados inmediatos que prometen, hacen que muchos jóvenes decidan probarlos para mejorar su apariencia en selfies y videollamadas.

Tratamientos estéticos de moda

Entre los tratamientos más demandados hoy en día destacan los neuromoduladores para corregir arrugas de expresión, inductores de colágeno, hilos tensores y procedimientos de medicina regenerativa. Estos tratamientos buscan no solo mejorar la apariencia externa, sino también estimular la producción natural de colágeno, lo que resulta en una piel más hidratada y joven.

En el ámbito de la medicina estética, algunas ciudades destacan por la concentración de pacientes. Según Top Doctors, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla son los principales centros donde se realizan estos tratamientos, reflejando una tendencia creciente en áreas urbanas donde la imagen personal y la competitividad laboral tienen gran relevancia.

Bótox en los labios | Unsplash

La moda del wellaging

Lejos de luchar contra el envejecimiento, el concepto de wellaging se impone como una nueva filosofía. Este enfoque promueve un envejecimiento natural y saludable, donde la estética se combina con hábitos de vida saludables. "La clave es un cuidado integral que incluya buena alimentación, ejercicio, salud mental y, por supuesto, tratamientos estéticos que realcen la belleza natural", comenta la Dra. Natalia Ribé.

La medicina estética no es solo una cuestión de apariencia, sino también de bienestar personal y autoestima. Es fundamental que, al considerar estos tratamientos, se elija siempre a profesionales cualificados y se mantenga una perspectiva saludable sobre la belleza. La tendencia del wellaging nos recuerda que envejecer bien es un objetivo alcanzable, y que cada tratamiento debe ser un paso hacia una versión más sana y feliz de nosotros mismos.