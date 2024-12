Anita Matamoros da una lección de amor propio ante las críticas sobre su "rostro asimétrico": "Es mi esencia"

Cada vez son más las influencers que deciden alzar la voz contra las críticas que reciben. Si ayer hablábamos de Sofía Suescun, hoy es el turno de Anita Matamoros, que se ha armado de valor para frenar ciertos comentarios sobre su aspecto. La influencer compartió recientemente un Reel sobre maquillaje en su cuenta de Instagram, pero en lugar de centrarse en sus habilidades con las brochas, algunos usuarios se centraron en criticar la asimetría de su rostro.

Lejos de entrar en polémicas o ignorar las críticas, Anita ha optado por enfrentarlas dando una lección de amor propio. Con una respuesta directa y sincera a través de sus stories, la creadora de contenido ha conseguido una ola de comentarios de apoyo.

Una lección de amor propio

Con mucha naturalidad, Anita se ha grabado en modo selfie para abordar el tema y ha dejado claro que no tiene problemas con la asimetría de su cara. "Sé que tengo la cara superasimétrica, en el último reel se nota un montón", asegura mirando a cámara mientras camina por la calle. La hija de Kiko Matamoros y Makoke afirma que tiene "la ceja más alta que la otra, el ojo más grande que el otro y un lado del labio más redondito que el otro", pero ella se siente bien con ello, porque siempre ha sido así. "Es mi esencia, a mí me gusta. Si no me gustara, me retocaría", ha escrito en la misma historia de Instagram.

Story de Anita Matamoros | Instagram

Su gesto ha llevado a muchos usuarios de Instagram a buscar su último Reel para observar esa asimetría, y gran parte de ellos han aprovechado la ocasión para dejarle mensajes de apoyo. "Ya me gustaría tener esta cara" o "eres guapa a rabiar" son solo algunos de los numerosos comentarios positivos que ha recibido.

Este mensaje, sencillo y natural, se convierte en un claro ejemplo de la importancia de cultivar la autoestima. Anita ha dado una auténtica lección a sus más de 685 mil seguidores, contribuyendo a que los más jóvenes comprendan que la verdadera belleza reside en nuestras imperfecciones.

La asimetría, más común de lo que parece

La asimetría facial no es, para nada, un defecto, sino una característica humana completamente natural. Según un estudio realizado hace tres años por la empresa de cosmética Lookfantastic, al preguntar a 500 personas si creían que los rostros simétricos eran más atractivos que los asimétricos, solo el 43% estuvo completamente de acuerdo. Un 41% no estaba seguro, y un 15% incluso prefería la asimetría.

El experimento fue más allá al mostrar imágenes de rostros editados para parecer simétricos y compararlos con las versiones originales. Curiosamente, en un 43% de los casos, los participantes eligieron las fotos naturales y asimétricas, confirmando que lo auténtico también tiene su encanto.

A pesar de que los rostros simétricos pueden tener cierta ventaja en la percepción de atractivo, estudios como el que publicó en 2010 la Universidad de California revelan que no existen diferencias significativas en cómo las personas juzgan un rostro natural frente a uno editado. Nuestro cerebro es más sofisticado de lo que pensamos a la hora de evaluar la belleza.

Sin embargo, el problema surge cuando se promueven ideales inalcanzables como un estándar universal. Las redes sociales, con sus filtros y retoques, a menudo fomentan una imagen de perfección que no se ajusta a la realidad y que daña la autoestima de aquellas personas en etapa de desarrollo. Así que gracias, Anita, por tus palabras y por quererte tal y como eres.