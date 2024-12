Angy Fernández explica sus últimas declaraciones sobre los supuestos retoques de Aitana: "Yo también me he hecho"

Aitana Ocaña ha desmentido recientemente haberse sometido a intervenciones estéticas, rompiendo su habitual discreción sobre su vida personal. En este contexto, Angy Fernández publicaba un tuit que ha generado opiniones encontradas y ha desatado la polémica.

En él, ha comentado: "Tía, si te has pinchado, tampoco pasaría nada", lo que ha sido interpretado por algunos como una insinuación de que Aitana podría estar mintiendo. Tras las críticas, Angy ha eliminado el mensaje y ha ofrecido explicaciones.

Durante la premiere de la película La guitarra flamenca de Yeray Cortés, Angy ha abordado nuevamente el tema. "Lo dije en plan de coña, no porque crea que sea verdad", ha aclarado. La actriz ha asegurado que no tiene ninguna amistad cercana con Aitana y que no sabe si se ha realizado algún retoque, pero ha añadido: "Aitana me parece una chica preciosa y, si se ha hecho algo, no pasa nada. Yo también me he hecho algún retoque".

Angy Fernández en la premiere de La guitarra flamenca de Yeray Cortés | Gtres

Angy ha aprovechado para reflexionar sobre los estándares de belleza y los retos que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres: "Muchos de los que nos dedicamos a esto hemos hecho algún retoque, pero entiendo que Aitana, que tiene muchos seguidores adolescentes, prefiera no hablar de eso para no incentivar".

La actriz y cantante ha subrayado que sus palabras no tenían mala intención y ha lamentado el malentendido: "Quería quitarle hierro al asunto porque Aitana es preciosa y entiendo que esté cansada de que siempre se hable de su físico y no de su arte".

Angy Fernández en la premiere de La guitarra flamenca de Yeray Cortés | Gtres

Angy ha concluido defendiendo la importancia de dejar de opinar sobre el físico de las mujeres y ha destacado que su intención siempre fue apoyar a la cantante catalana. "No es malo retocarse un poquito. Lo malo es obsesionarse y no aceptarse a una misma", ha afirmado en twitter.