Muchos de los objetos o utensilios que utilizamos en nuestro día a día tienen detalles que parecen no servir para nada y están por estar. Además, como llevas toda la vida utilizando esas cosas, estás muy familiarizada, y por ese mismo motivo lo aceptas. Pero, ¿no te pica a veces la curiosidad por conocer el motivo por el que su creador se tomó la molestia de añadirle esos detalles? A veces saberlo es muy interesante y sobre todo, muy útil, porque te cambian la vida.

Y ¿nunca te has cuestionado la existencia de esa tela que hay en la mayoría de la ropa interior femenina, una tela de algodón que parece un bolsillito accesorio? ¿Llevas todos los días de tu vida usando esta prenda básica sin saber para qué sirve? En el vídeo te explicamos lo que es. Y no, no es para guardar algo secreto.

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay un agujero en la tapa de los bolígrafos? Si pensabas que era para que la tinta no se secara, te equivocas. Está diseñado para que nadie pueda asfixiarse, en especial los niños pequeños, puesto que el agujero impide que las vías respiratorias se cierren por completo en caso de que alguien se trague la tapa.

O, ¿sabías que el hoyo diminuto que está al lado de la cámara del iPhone, es un micrófono complementario que se activa al grabar un vídeo? ¿Y el bolsillo pequeño que hay en los vaqueros, dentro del bolsillo normal? Durante siglos, muchas personas tenían reloj de bolsillo, por eso se creó este pequeño bolsillo, para guardarlo ahí. Y ahí se ha quedado. Y el agujero que tienen las sartenes, además de servir para colgarlas, también están para apoyar la paleta de cocinar.

Ese bolsillito de la ropa interior femenina es una de estas cosas que debes descubrir en algún momento de tu vida, y que nunca es tarde para hacerlo. En el vídeo te contamos a que se debe este diseño de la ropa interior femenina. Pista: tiene que ver con la higiene íntima.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Así tienes que dormir para adelgazar

Estos son los supermercados más baratos con los que puedes ahorrar hasta 1.000 € al año

Cómo bañar correctamente a tu perro