La hora de dormir es clave si queremos adelgazar. Existe una creencia popular muy extendida y algo absurda que dice que cuanto menos dormimos más fácil es perder peso. Esto es un error ya que dormir es un factor esencial para conseguir el propósito de ser una versión más delgada de ti mismo. Te enseñamos en este vídeo cómo te beneficiará a la hora de adelgazar una de las básicas y más amadas necesidades del ser humano: el dormir.

Dormir es muy importante para tener una buena salud. No dormir lo suficiente o tener una mala calidad del sueños aumentan la posibilidad y el riesgo de incrementar la hipertensión, enfermedades cardíacas y muchas otras afecciones. Pero, desacreditando más dichos populares, no hay un mínimo de horas exactas para dormir, cada ser humano es un mundo y cada cuerpo necesita unas horas de sueño. Los niños, en edad de crecimiento y desarrollo tienen una mayor cantidad de horas de sueño recomendadas. Y lo 'normal' establecido para un adulto es dormir entre 7 y 11 horas, aunque muchos factores como tu actividad diaria y tu ciclo de sueño, entre otros, afectan a la necesidad de tu cuerpo de dormir determinadas horas.

Más allá de la importancia para la salud, una maravillosa noticia es que dormir consume energía, como todas las actividades que realizamos durante el día. La energía que empleamos para vivir procede mayoritariamente de las calorías. Por ello, una dieta base contiene alrededor de unas 2.000 o 2.500 calorías para cubrir toda la energía consumida en un día. Quemar calorías es sinónimo de gastar aquello que consumimos y por lo tanto si dormir quema calorías está haciendo que adelgacemos, o por lo menos que no ganemos peso. En este vídeo te enseñamos algunas claves para aprovechar al máximo las maravillosas horas de sueño para adelgazar.

