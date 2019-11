En otras ocasiones te hemos explicado cómo puedes dar una nueva vida a las prendas de ropa que ya no te pones, convirtiéndolas en otras y volviendo a tener ganas de ponértelas. Pero, si por las razones que sean, no sabes qué hacer con tu ropa, ya has desistido de aprovechar esa posibilidad, o el tiempo no te alcanza porque ya tienes demasiadas cosas que hacer, no tires la ropa a la primera basura que encuentres: puedes reciclarlas de muchas formas, y en Nova Life te proponemos en un vídeo ideas muy prácticas y efectivas.

Sin apenas necesidad de saber utilizar una máquina de coser, puedes transformar las prendas de ropa de muchas maneras: una camiseta de manga larga en una de tirantes, o hacerle flecos; convertir en chaleco una chaqueta vaquera o en un bolso; crear complementos con cuellos de camisas, hacer delantales con el resto; cortar un pantalón largo en uno corto para el verano, o unos leggins para hacer deporte; hacer una bufanda de un jersey… En resumen, existen muchas formas de darle una segunda vida a tu ropa y de jugar con la imaginación.

Las modas van y vienen, cada semana llegan novedades a las tiendas y hay rebajas dos veces al año, de las cuales duran alrededor de dos meses cada una. Además, la variedad de tiendas a las que ir es enorme. Por lo que siempre vas a querer ropa nueva y deshacerte de la vieja. Por eso, en este vídeo te proponemos un abanico de opciones para que recicles y encuentres camino a lo que no te pones.

