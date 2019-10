Planchar era una tarea que, en la época de los romanos, se dejaba en manos de los esclavos. Hoy día, de entre todos los quehaceres del hogar, suele ser el menos preferido. Si eres de esas personas que hacer cualquier otra cosa antes de planchar, no te puedes perder este tutorial, pues descubrirás unos métodos muy simples para eliminar las arrugas sin recurrir a la plancha.

¿A quién no le gusta tener la ropa sin una arruga? La diferencia entre el antes y el después de planchar una prenda es tan grande que casi se podría comparar con una encontrada en la basura y una puesta en una modelo para un desfile de moda. Da gusto. Sobre todo si te lo hace alguien.

Preparar la plancha, sacar la tabla, rellenar el depósito de agua, seleccionar las prendas a planchar, cuidar la diferencia de planchar cada prenda (no es lo mismo la forma de una camisa que la de una sábana)... Además, es aconsejable clasificarlas según la tela, pues cada una requiere de temperaturas distintas, así que hay que regularlas en función de cada tipo. Por ejemplo, las prendas de seda se deben planchar a una temperatura tibia. Y en cambio, las prendas de lino, a una temperatura alta.

A veces no es tarea sencilla que tu ropa luzca como nueva. Y la tintorería podría ser la alternativa, de no ser por sus precios altos. Ya los griegos en el siglo IV a.C. planchaban empleando la presión, pues por entonces pocos conocían el calor.

En definitiva, la ropa planchada queda muy bien, pero es algo bastante laborioso y que requiere de mucho tiempo y paciencia, cosa que no solemos tener en el día a día. Además, después de pasar varias horas limpiando la casa, entre la idea de planchar o descansar en el sofá disfrutando de tu hogar impecable, la primera es poco tentadora.

Pero, ¿y si tienes un plan, quieres ponerte ese vestido ideal para la ocasión pero resulta que está arrugado? Probablemente maldigas a viva voz no haberlo planchado ese día que tenías el tiempo de hacerlo. Y ahora tendrás que retrasarte unos minutos o planchar a toda prisa para no acudir tarde a tu plan y con tu estilismo divino. No te preocupes, si te ha pasado eso alguna vez, tienes que ver este tutorial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Así de fácil puedes eliminar las manchas de boli de tu ropa

El truco viral para peinar las cejas que funciona de verdad

¿Se te olvida beber agua? Con estos trucos siempre estarás hidratado