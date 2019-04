Así puedes darle una segunda vida a tus prendas favoritas

Desde un foulard que te gusta mucho, tu cazadora vaquera favorita, que ya lleva años de trote pero que no quieres tirar a la basura, esos pantalones que tan bien te quedan… Es posible dar una segunda vida a las prendas y con ello, no solo estarás ahorrando dinero, sino que reciclarás, algo muy importante en esta época de consumo desacerbado. Y además, con esa segunda vida tendrás o un complemento o una nueva prenda que no tenías en el armario. Ahí van algunas ideas:

- La camisa vaquera que pasa a chaleco o a bolso de tela: ¿la tienes con un siete y o hay solución? ¿demasiado gastada? Tienes varias opciones: cortarles las mangas y dejarla como chaleco, poniendo quizás algún detalle colorido o darle forma de bolsa, que ahora que estamos en plena lucha contra el plástico, te vendrá de perlas para cuando sales a tus compras.

- Una camisa que no uses: amén del socorrido trapo para quitar el polvo, quítale el cuello y transfórmalo en complemento, en collar, para ponértelo con otras prendas. Otra cosa que puedes hacer las camisas es customizar sus cuellos con otras telas: le dará un toque y parecerá que te has comprado una camisa nueva.

- Un pantalón vaquero gastado puede transformarse en un pantalón corto para el verano, que además, es un fondo de armario porque nunca pasan de moda.

- No tires ese viejo jersey que tanto te gusta: con un poco de maña y la ayuda de una máquina de coser, hazte una socorrida bufanda. Será igual de calentito y no te habrás deshecho de tu prenda fetiche.

Retales de tejido | iStock

- Esa camiseta vieja puede tener una segunda vida: puedes cortarla en tiras y unirlas para hacerlas un collar. Y por supuesto, puede servir de pañuelo para recoger tu pelo.

- Si tienes un vestido la mar de elegante pero que nunca te pones y le quieres sacar provecho, puedes transformarlo en top.

Y si no eres mañosa con la aguja y el hilo, te damos dos ideas para poder dar una segunda vida a tus prendas: en la asociación Apramp cuentan con un taller, en la madrileña calle Ballesta, donde seguro te podrán realizar casi cualquier cosa que le pidas (y además estarás teniendo un gesto solidario porque estas costureras y diseñadoras antes fueron víctimas de red de trata de personas).

Otra opción es Upcyclick, una plataforma que ofrece una segunda vida a las prendas a través de customizaciones y de la reutilización de materiales, poniendo en contacto a usuarios y diseñadores.