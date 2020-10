Sexo anal para principiantes, claves y juguetes

El sexo anal sigue estando rodeado de muchos tabúes y miedos. Por eso, es clave tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer para tener un primer encuentro sexual anal satisfactorio.

Claves para empezar a practicar sexo anal

Las claves para el sexo anal son muy sencillas. No hay que olvidarse de los tiempos, de darnos espacio e ir sintiendo. Sin presiones, poco a poco. Otra clave imprescindible es la comunicación. Hablar con nuestra pareja sobre qué queremos hacer, cómo, qué esperamos de la experiencia e ir comunicándonos todo el tiempo para que la experiencia sexual sea agradable. Seguramente la primera vez no vas a conseguirlo todo, de ahí la importancia de respetar el ritmo del cuerpo, de sentirnos libres de hablarlo y de darnos el tiempo necesario.

Si prefieres utilizar juguetes eróticos anales, éstos que te enseñamos son los básicos para empezar a probar y experimentar. Recuerda que el lubricante es imprescindible en esta práctica. Asegúrate que sea uno que te agrade y se adapte a lo que vas a hacer. Utilizar juguetes también necesita su tiempo. Podemos ir usándolos poco a poco para ver cómo nos sentimos y qué sensaciones nos crean. Fíjate en su material, que sean de buena calidad y del lubricante que puedes usar con ellos.

No escatimes en el uso del lubricante. Como el ano no lubrica de forma natural, necesitamos una ayuda extra para que la fricción no nos acabe dañando.

Prueba primero a hacerlo con un dedo o pídele a tu pareja que lo haga así y después podrás empezar a experimentar con otros objetos pensados para este uso.

Si te da vergüenza, existen fundas de silicona para dedos para que sea más higiénico y con una limpieza habitual será suficiente. No es necesario hacerse limpiezas específicas ni antes, ni después del sexo anal.