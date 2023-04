Vídeo: Una zarigüeya se pasea por la sección de carne de un supermercado

Una zarigüeya se cuela en un supermercado sorprendiendo a todos los clientes mientras paseaba por la nevera de la carne con mucha calma. Una creadora de contenido no dudó en inmortalizar el momento en el que el animal se posaba sobre las bandejas de filetes, y se hizo viral en cuestión de horas.

Los supermercados australianos son curiosos, tienen otras costumbres, desde ofrecer fruta gratis para los niños, a no ver ni una sola gota de alcohol. Incluso, haciendo la compra en Australia te puedes encontrar con carne de canguro y no solo eso, Grace Carratelli se encontró nada más y nada menos que a una zarigüeya.

Parecía una rata

Grace grabó el momento en el que creyó ver una especie de rata en la sección de carne. Y no, no era una rata pero sí que era un animal vivo, se trataba de una zarigüeya muy animada que se paseaba por todo el supermercado. El supermercado 'Coles Supermarket' de Melbourne no ha dicho nada sobre este suceso, aunque un encargado trató de contener al animal el 11 de abril. El vídeo de Grace ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en TikTok.

El animal se fue

"No sabía a quién decírselo, pero encontré a una trabajadora haciendo inventario. Llamó al encargado e intentaron contener a la zarigüeya con una bolsa de plástico" dijo Carretelli. La tiktoker no sabe que fue del animal porque salió huyendo aunque espera que este "sano y salvo". Este caso recuerda al de un alce que paseaba a 'sus anchas' por un supermercado de Noruega y que asustó a los clientes. Y sin irnos muy lejos, en España, concretamente en León un oso paseaba en busca de comida ante la mirada atónita de los vecinos.