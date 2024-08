Soy muy 'demure', muy 'mindful': ¿Qué es y por qué se ha convertido en la tendencia del momento?

En la actualidad, el término 'demure' ha comenzado a resonar con fuerza en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde ha captado la atención de millones de usuarios. Pero ¿qué significa realmente ser 'demure' y por qué está en boca de todos? Este término se ha convertido en mucho más que una simple palabra: representa un estilo de vida que combina la elegancia con la modestia y que ha seducido a quienes buscan una forma más tranquila y reservada de destacar.

La palabra 'demure' se traduce al español como 'recatado' o 'modesto', pero su significado va más allá de una simple descripción superficial. Ser 'demure' implica una combinación de elegancia, discreción y una confianza que no necesita ser ostentosa. Es un estilo que aboga por la simplicidad y el respeto hacia los demás y que proyecta una presencia que llama la atención precisamente por su sutileza y sencillez. Las personas que adoptan este estilo no buscan ser el centro de atención de manera evidente, sino que su intención es brillar por su personalidad, autenticidad y serenidad.

La tendencia 'demure' en personajes icónicos

A lo largo de los años, hemos visto cómo algunos personajes de la televisión han encarnado perfectamente este estilo aunque aún no existiese tal y como lo conocemos ahora. Un ejemplo es Charlotte York de la serie 'Sex and the city' ('Sexo en la ciudad'). Charlotte representa la esencia del 'demure' con su estilo clásico y comportamiento siempre correcto, demostrando que la fuerza y la determinación no necesitan ser ruidosas para ser efectivas. Otro personaje que refleja este concepto es Beth Harmon en 'The queen's gambit' ('Gambito de dama'). A pesar de ser un prodigio del ajedrez, Beth mantiene una presencia tranquila y reservada, con un estilo sencillo y elegante que no busca llamar la atención de manera innecesaria.

¿Cómo se puede adoptar el estilo 'demure' en la vida diaria?

Si te sientes identificada o identificado con este estilo, hay varias maneras de poder integrarlo en tu vida cotidiana. La clave está en mantener una confianza serena en uno mismo y evitar la necesidad de ostentar.

Además, es importante mostrar siempre un comportamiento respetuoso y considerado hacia los demás. Hablar con suavidad, escuchar más de lo que hablas y demostrar respeto en tus interacciones son aspectos fundamentales de ser 'demure'.

El estilo de vida 'demure' también implica disfrutar de los momentos íntimos y personales sin necesidad de exhibir todo en las redes sociales. No se trata de ser antisocial, sino de valorar la privacidad y la discreción en un mundo donde la sobreexposición es la norma.

El auge de 'demure' en las redes sociales

La popularidad de 'demure' ha crecido enormemente, todo ello impulsado en gran parte por influencers como Jools Lebron en TikTok. Su contenido, que combina tutoriales de maquillaje con reflexiones sobre la moda y el comportamiento en el ámbito profesional, ha resonado con muchas personas que buscan un estilo más consciente y recatado. Lebron ha destacado también la importancia de ser 'demure' y 'mindful', es decir, consciente y reservado, especialmente en entornos laborales.

Desde que el término comenzó a ganar tracción, las búsquedas de 'demure' en las redes sociales se han disparado, con miles de personas interesadas en adoptar este estilo de vida. La tendencia ha trascendido las redes y se ha convertido en un fenómeno cultural, lo que refleja un deseo colectivo de volver a un enfoque más discreto y elegante.

'Demure', una reacción al exceso

El auge del término 'demure' también puede verse como una respuesta a las tendencias más ostentosas y desenfrenadas que han dominado la moda y la cultura pop en los últimos años. En contraste con estilos como el 'bratcore', 'demure' ofrece una alternativa que prioriza la sobriedad y la conciencia sobre el entorno y demuestra que la verdadera elegancia no siempre necesita ser llamativa.

