El rifirrafe entre Anabel Alonso y 'Felisuco' por un tuit sobre el paracaidista accidentado en el desfile

La actriz Anabel Alonso ha tenido un rifirrafe a través de la red social Twitter con el portavoz autonómico de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez.

Todo comenzó por un tuit de Alonso en el que bromeaba sobre el accidente del cabo primero Pozo durante en desfile militar por el Día de la Hispanidad. "¿Iba de farol?" se preguntaba en tono de humor Anabel Alonso por el golpe que se dio el paracaidista contra una farola cuando descendía con la bandera de España.

El tuit pareció no gustar demasiado al portavoz de Ciudadanos, que respondió con algunos calificativos a la actriz española. "Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa que no pudo evitarlo", decía en su tuit Álvarez, que continuaba con un agradecimiento: "Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo".

La actriz no tardó en responder al exhumorista y ahora político haciendo alusión a su cambio de empleo: "Tú no sabes qué es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión", sentenciaba. La respuesta de Alonso acumula ya más de 4.400 retuits y más de 21.800 'me gusta'.